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РИА Новости

Демонстранты в аэропорту Гонконга извинились перед туристами

16:46 14.08.2019 (обновлено: 16:51 14.08.2019)
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© REUTERS / Thomas PeterУчастники акции протеста в аэропорту Гонконга с плакатом с извинениями перед туристами
Участники акции протеста в аэропорту Гонконга с плакатом с извинениями перед туристами
© REUTERS / Thomas Peter
Участники акции протеста в аэропорту Гонконга с плакатом с извинениями перед туристами
ГОНКОНГ, 14 авг - РИА Новости. Демонстранты в международном аэропорту Гонконга, которые остаются в зале прилетов, выставили плакат с извинениями перед туристами за инциденты, которые произошли во вторник, передаёт корреспондент РИА Новости.
Международный аэропорт Гонконга в среду постепенно начал восстанавливать работу после коллапса, который спровоцировали демонстранты, оккупировавшие в течение двух дней залы вылетов и прилетов. Администрация аэропорта была вынуждена отменить сотни рейсов. Во вторник ночью между полицией и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
Вчера, 14:28Сказано в эфире - Радио Sputnik
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В среду утром администрация аэропорта получила судебное постановление, запрещающее проводить протесты и демонстрации в аэропорту за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов. Сейчас в аэропорту остаются несколько десятков протестующих в одной из отведённых зон в зале прилетов. Там они выставили плакат с извинениями.
"Дорогие туристы! Мы глубоко сожалеем о том, что произошло вчера. Мы были в отчаянии и приняли не самые идеальные решения. Просим вас принять наши извинения", - говорится в сообщении на плакате.
Международный аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных международных транспортных хабов в мире. В среднем в день он обслуживает около 800 рейсов, поэтому нарушение его работы сказалось на десятках тысячах туристов.
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