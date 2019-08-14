"Газпром" в I полугодии поставил на Украину 1,547 миллиарда кубометров газа

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Газпром" в первом полугодии 2019 года незначительно увеличил поставки газа на Украину - на 0,8%, до 1,547 миллиарда кубометров, следует из ежеквартального отчета компании.

В первом полугодии 2018 года "Газпром" поставил на Украину 1,534 миллиарда кубометров газа.

Украинский "Нафтогаз" прекратил закупку газа у России 25 ноября 2015 года. При этом компания заявляла, что не имеет перед "Газпромом" задолженности за газ, поставленный на юго-восток Украины (на неподконтрольные Киеву территории Донбасса). Таким образом, можно предположить, что газ, поставляемый на Украину, идет на юго-восток Украины.

Задолженность "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013 — первом квартале 2017 года газ составляла 3,34 миллиарда долларов, говорилось в отчете "Газпрома" за первый квартал 2017 года. В дальнейшем "Газпром" перестал публиковать эти данные.

"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставлять туда газ, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. Эти поставки являются предметом негласного спора: "Газпром" считает, что они соответствуют контракту с "Нафтогазом", и он должен их оплачивать, "Нафтогаз" же этих поставок не признает.