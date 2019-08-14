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РИА Новости

"Газпром" в I полугодии поставил на Украину 1,547 миллиарда кубометров газа

16:46 14.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабочий на территории хранилища газа
Рабочий на территории хранилища газа
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Рабочий на территории хранилища газа. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Газпром" в первом полугодии 2019 года незначительно увеличил поставки газа на Украину - на 0,8%, до 1,547 миллиарда кубометров, следует из ежеквартального отчета компании.
В первом полугодии 2018 года "Газпром" поставил на Украину 1,534 миллиарда кубометров газа.
Украинский "Нафтогаз" прекратил закупку газа у России 25 ноября 2015 года. При этом компания заявляла, что не имеет перед "Газпромом" задолженности за газ, поставленный на юго-восток Украины (на неподконтрольные Киеву территории Донбасса). Таким образом, можно предположить, что газ, поставляемый на Украину, идет на юго-восток Украины.
Задолженность "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013 — первом квартале 2017 года газ составляла 3,34 миллиарда долларов, говорилось в отчете "Газпрома" за первый квартал 2017 года. В дальнейшем "Газпром" перестал публиковать эти данные.
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"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставлять туда газ, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. Эти поставки являются предметом негласного спора: "Газпром" считает, что они соответствуют контракту с "Нафтогазом", и он должен их оплачивать, "Нафтогаз" же этих поставок не признает.
В конце июня 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, но концерн так и не предъявил этот счет "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже.
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