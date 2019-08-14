Жерар Депардье покинул фестиваль во Франции из-за журналистов

Депардье требовал, чтобы его выступление не освещалось в СМИ, и организаторы запретили снимать на камеру и фотографировать легенду французского кино.

"Нет, нет, нет, я больше ничего не буду делать, это какое-то безумие. Они меня разозлили! Чья это камера? Мне это не нужно. К тому же, меня не предупредили", - возмущалась звезда.