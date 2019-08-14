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РИА Новости
Культура

Бывший жених Пэрис Хилтон забил тату с ее именем изображением гориллы

23:13 14.08.2019
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© AFP 2019 / JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICAПэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
© AFP 2019 / JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший жених Пэрис Хилтон, актер Крис Зилка после расставания с ней, забил тату "Paris" на левом предплечье изображением гориллы, сообщает TMZ.
На изображении может находиться: один или несколько человек и часть тела крупным планом
Обезьянью морду, выглядывающую из ветвей, ему сделали в тату-салоне Онтарио (Канада).
Источник рассказал изданию, что Зилка выбрал изображение гориллы, потому что ему нравится это животное. Также известно, что на работу у мастера ушло около шести часов, а стоит такая татуировка более 1,3 тысяч долларов.
Крис Зилка и Пэрис Хилтон расстались в ноябре 2018 года, спустя десять месяцев после помолвки.
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