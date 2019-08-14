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РИА Новости

СМИ: "Газпром" попросил правительство профинансировать комплекс в Усть-Луге

16:43 14.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Газпром" просит правительство поддержать проект строительства газового комплекса в Усть-Луге и поручить ВЭБу рассмотреть вопрос о его финансировании, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо главы газового холдинга Алексея Миллера премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Как пишет издание, из письма следует, что предлагается присвоить проекту по переработке и сжижению газа (реализуется совместно с "Русгаздобычей") и связанному с ним газохимическому предприятию (реализуется только "Русгаздобычей") статус имеющих общегосударственное значение для экономики. Также в письме Миллер просит поручить ВЭБу вынести на обсуждение наблюдательного совета госкорпорации вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов, а Минфину – проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБ.РФ.
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"Прошу подготовить предложения", – цитирует издание резолюцию премьер-министра, адресованную первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову.
В конце марта "Газпром" сообщил о решении совместно с "Русгаздобычей" реализовать крупный проект переработки и сжижения газа в районе Усть-Луги. Он предусматривает сооружение мощностей для переработки 45 миллиардов кубометров газа в год и производства 13 миллионов тонн сжиженного газа (СПГ), до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов. Инвестиции в проект оцениваются в 750 миллиардов рублей, реализацией займется СП "Русхимальянс".
Строительство данного комплекса технологически связанно с проектом газохимического предприятия "Русгаздобычи" (компания специального назначения — ООО "Балтийский химический комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена.
Сроки ввода предприятий синхронизированы: первые очереди - в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди - в четвертом квартале 2024 года.
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