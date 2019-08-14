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РИА Новости

Выход США из ВТО выгоден для Трампа, считает эксперт

16:39 14.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) выгоден для внутренней политики президента страны Дональда Трампа в контексте предстоящих в 2020 году выборов, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай", директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.
Трамп ранее заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". По его словам, правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.
"Безусловно, для Трампа это будет выгодно в контексте следующих президентских выборов. Совершенно очевидно, что те люди, которые должны за него голосовать, недовольны теми ограничениями, которые ВТО может накладывать на США. Огромное количество корпораций в США заинтересованы в том, чтобы получать те формы господдержки, которые ВТО не приветствует. Поэтому для Трампа во внутренней политике это будет чистая выгода", - отметил Бордачев.
При этом, по мнению эксперта, выход США из ВТО не окажет существенного влияния на расклад сил во внешней политике Вашингтона. "Что касается отношений с другими странами, то с Европой у США отношения достаточно прочные, у европейцев нет возможности для маневра, поэтому они будут вынуждены это проглотить. С такими странами, как Китай или Россия, отношения у США и так плохие, и хуже они не станут", - пояснил он.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Вчера, 16:35РИА Новости
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Не будет драматических последствий и для мировой торговли, полагает Бордачев. "Но возможно, что завершение эры ВТО создаст условия для того, чтобы рано или поздно возникали новые формы, которые будут лучше отражать существующую международную экономическую реальность", - отметил эксперт.
По его мнению, ВТО сейчас - это "скорее уже мертвая, чем живая организация". "Выход США из ВТО будет формальным актом завершения существования этой организации как универсальной. Это можно сравнить с неучастием США сто лет в Лиге наций, что тоже сделало эту организацию в значительной степени бессмысленной", - добавил Бордачев.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Вчера, 15:51Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Тупиковый путь". Политолог об угрозе Трампа в отношении ВТО В Кремле отреагировали на угрозу Дональда Трампа покинуть ВТО ‒ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом случае существование организации будет под большим вопросом. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik оценил угрозу президента США.
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