Выход США из ВТО выгоден для Трампа, считает эксперт

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) выгоден для внутренней политики президента страны Дональда Трампа в контексте предстоящих в 2020 году выборов, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай", директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Трамп ранее заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". По его словам, правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.

"Безусловно, для Трампа это будет выгодно в контексте следующих президентских выборов. Совершенно очевидно, что те люди, которые должны за него голосовать, недовольны теми ограничениями, которые ВТО может накладывать на США. Огромное количество корпораций в США заинтересованы в том, чтобы получать те формы господдержки, которые ВТО не приветствует. Поэтому для Трампа во внутренней политике это будет чистая выгода", - отметил Бордачев.

При этом, по мнению эксперта, выход США из ВТО не окажет существенного влияния на расклад сил во внешней политике Вашингтона. "Что касается отношений с другими странами, то с Европой у США отношения достаточно прочные, у европейцев нет возможности для маневра, поэтому они будут вынуждены это проглотить. С такими странами, как Китай или Россия, отношения у США и так плохие, и хуже они не станут", - пояснил он.

Не будет драматических последствий и для мировой торговли, полагает Бордачев. "Но возможно, что завершение эры ВТО создаст условия для того, чтобы рано или поздно возникали новые формы, которые будут лучше отражать существующую международную экономическую реальность", - отметил эксперт.