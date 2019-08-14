Гериатр назвал продукт, который поможет отсрочить деменцию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Популярная пряность куркума помогает сохранить здоровье мозга. Об этом заявил представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо, приехавший в Москву для участия во Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии, сообщает Популярная пряность куркума помогает сохранить здоровье мозга. Об этом заявил представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо, приехавший в Москву для участия во Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии, сообщает "Российская газета"

Эндо сослался на результаты многочисленных научных исследований о пользе индийской пряности. По его словам, ученые давно отмечали, что старческое слабоумие — деменция — у индийских долгожителей встречается намного реже, чем у их ровесников в других странах. Япония же лидер по продолжительности жизни, и возрастные проблемы с мозгом очень распространены.

Японские и американские ученые изучили рацион жителей Индии и обратили внимание на куркуму, которую они употребляют практически каждый день. Лабораторные исследования показали, что куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а это благоприятно влияет на сосуды головного мозга.