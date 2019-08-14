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РИА Новости

Гериатр назвал продукт, который поможет отсрочить деменцию

16:39 14.08.2019 (обновлено: 17:43 14.08.2019)
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© Depositphotos / fortyforksПорошок куркумы
Порошок куркумы
© Depositphotos / fortyforks
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Популярная пряность куркума помогает сохранить здоровье мозга. Об этом заявил представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо, приехавший в Москву для участия во Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии, сообщает "Российская газета".
Эндо сослался на результаты многочисленных научных исследований о пользе индийской пряности. По его словам, ученые давно отмечали, что старческое слабоумие — деменция — у индийских долгожителей встречается намного реже, чем у их ровесников в других странах. Япония же лидер по продолжительности жизни, и возрастные проблемы с мозгом очень распространены.
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Японские и американские ученые изучили рацион жителей Индии и обратили внимание на куркуму, которую они употребляют практически каждый день. Лабораторные исследования показали, что куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а это благоприятно влияет на сосуды головного мозга.
В ходе экспериментов, в которых приняли участие добровольцы от 50 до 90 лет, выяснилось, что регулярное (не менее двух раз в неделю) употребление куркумина в течение полутора лет значительно улучшило память и внимание испытуемых. Более того, МРТ показало сокращение количества амилоидных бляшек в головном мозге, а это один из признаков начинающейся болезни Альцгеймера.
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