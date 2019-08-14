В КПРФ оценили причины распада СССР

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин считает, что развал СССР был связан со структурой государственного управления, в которую была встроена партия, а также с предательством со стороны самой верхушки власти.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что СССР можно было бы сохранить, если бы из миллиона членов КПСС в Москве на Манежную площадь в августе 1991 года вышли хотя бы 50 тысяч человек.

"Владимир Вольфович много делает разнообразных заявлений, иногда их комментировать не особо хочется. Предположить можно что угодно: можно предположить, что была бы бойня, гражданская война, можно предположить многое. Но не надо забывать, что было предательство с самого верха", - отметил Кашин.

По его мнению, в данном случае партийная вертикаль "была обезглавлена", поскольку она была "встроена в государственное управление".

"Хочу отметить, что все это было связано, по большому счету, с той структурой управления, в которую была встроена партия в лице и генерального секретаря, и его окружения, и (Бориса) Ельцина. ...По команде партия, конечно, бы вышла. Но, к сожалению, такой команды сверху не было, а снизу партия за два-три дня не могла организоваться в систему сопротивления этому предательству", - добавил Кашин.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.