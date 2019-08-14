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РИА Новости

ВТО отказалась комментировать заявление Трампа о возможности выхода США

16:35 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Всемирная торговая организация не будет комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности выхода из объединения, сообщил РИА Новости представитель ВТО.
Трамп ранее сказал, что США могут покинуть ВТО, "если потребуется". По его словам, правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.
Константин Косачев
Вчера, 10:45РИА Новости
Косачев прокомментировал заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО
"Мы не будем комментировать последнее заявление президента Трампа", - ответил представитель ВТО на соответствующий вопрос.
Процедура выхода из ВТО изложена в статье XV Марракешского соглашения об учреждении организации, в которой говорится, что любой ее член может выйти из соглашения. Отделение страны от организации происходит, как следует из этого договора, по истечении шести месяцев с даты получения генеральным директором ВТО письменного уведомления о выходе.
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияСШАВ мире
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