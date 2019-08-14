ВТО отказалась комментировать заявление Трампа о возможности выхода США

Трамп ранее сказал, что США могут покинуть ВТО, "если потребуется". По его словам, правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.

Процедура выхода из ВТО изложена в статье XV Марракешского соглашения об учреждении организации, в которой говорится, что любой ее член может выйти из соглашения. Отделение страны от организации происходит, как следует из этого договора, по истечении шести месяцев с даты получения генеральным директором ВТО письменного уведомления о выходе.