Пермский мастер отправил Леди Гаге серьги для защиты от нападок в соцсетях

ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Атакованная русскоязычными пользователями Instagram Леди Гага должна знать, что в России есть люди, которые ее поддерживают и не настроены негативно, заявил журналистам хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков, который отправил певице почтой серьги с уральскими камнями собственного изготовления.

В июле русскоязычные пользователи соцсетей обрушили поток гневных комментариев на певицу Леди Гагу в ее аккаунте в Instagram из-за слухов, что она стала причиной разрыва актера Брэдли Купера и российской модели и актрисы Ирины Шейк, которые жили в гражданском браке несколько лет и воспитывали дочь Лею. Спустя несколько дней оскорбления сменились на шутки, рекламу и обсуждение тем погоды, моды, кулинарии, насущных проблем людей. По словам самих комментаторов, соцсети Гаги стали своеобразным форумом для русскоязычных пользователей.

В среду хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков, автор эко-коллекции "VA'clav Element" отправил Гаге по почте серебряные серьги ручной работы, изготовленные из натуральных материалов: редкой древесины пало санто, полудрагоценного минерала и смолы. По словам Дьякова, данное изделие было отправлено певице не случайно, поскольку оно содержит жадеит - уральский речной камень, который издревле считался защитником от негатива окружающих людей. Как заверил мастер, минерал сулит успех в делах, является талисманом мирных отношений в семье и с друзьями.

"Флешмоб "кинь камень за Ирину Шейк", на мой взгляд, зашел уже далеко и принял какой-то смешанный вид гнева и сарказма. Хотелось бы, чтобы Леди Гага не думала, что в России все настроены против нее", - сказал Дьяков.

Пермский мастер признался, что не является поклонником Гаги, но смотрел и высоко оценил фильм, где она снималась в паре с Купером.

"Какие у них отношения, мне, честно, некогда и не интересно отслеживать. О ситуации я узнал от своих европейских друзей, которые спрашивали у меня, зачем россияне атаковали Instagram Гаги", - пояснил Дьяков.

Мастер выразил надежду, что серьги не потеряются по пути в Нью-Йорк, и что Гага потом опубликует их в соцсетях в знак того, что она не в обиде на русскую аудиторию.