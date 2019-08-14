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РИА Новости
Культура

Пермский мастер отправил Леди Гаге серьги для защиты от нападок в соцсетях

16:34 14.08.2019 (обновлено: 16:53 14.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Леди Гага на Венецианском кинофестивале
Певица Леди Гага на Венецианском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Атакованная русскоязычными пользователями Instagram Леди Гага должна знать, что в России есть люди, которые ее поддерживают и не настроены негативно, заявил журналистам хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков, который отправил певице почтой серьги с уральскими камнями собственного изготовления.
В июле русскоязычные пользователи соцсетей обрушили поток гневных комментариев на певицу Леди Гагу в ее аккаунте в Instagram из-за слухов, что она стала причиной разрыва актера Брэдли Купера и российской модели и актрисы Ирины Шейк, которые жили в гражданском браке несколько лет и воспитывали дочь Лею. Спустя несколько дней оскорбления сменились на шутки, рекламу и обсуждение тем погоды, моды, кулинарии, насущных проблем людей. По словам самих комментаторов, соцсети Гаги стали своеобразным форумом для русскоязычных пользователей.
В среду хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков, автор эко-коллекции "VA'clav Element" отправил Гаге по почте серебряные серьги ручной работы, изготовленные из натуральных материалов: редкой древесины пало санто, полудрагоценного минерала и смолы. По словам Дьякова, данное изделие было отправлено певице не случайно, поскольку оно содержит жадеит - уральский речной камень, который издревле считался защитником от негатива окружающих людей. Как заверил мастер, минерал сулит успех в делах, является талисманом мирных отношений в семье и с друзьями.
"Флешмоб "кинь камень за Ирину Шейк", на мой взгляд, зашел уже далеко и принял какой-то смешанный вид гнева и сарказма. Хотелось бы, чтобы Леди Гага не думала, что в России все настроены против нее", - сказал Дьяков.
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Пермский мастер признался, что не является поклонником Гаги, но смотрел и высоко оценил фильм, где она снималась в паре с Купером.
"Какие у них отношения, мне, честно, некогда и не интересно отслеживать. О ситуации я узнал от своих европейских друзей, которые спрашивали у меня, зачем россияне атаковали Instagram Гаги", - пояснил Дьяков.
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Мастер выразил надежду, что серьги не потеряются по пути в Нью-Йорк, и что Гага потом опубликует их в соцсетях в знак того, что она не в обиде на русскую аудиторию.
"Желаю ей больших фильмов, крутых песен и счастья. Ведь, как знают все пермяки, счастье не за горами, а с Купером или нет, решать уже им вдвоем", - заключил Дьяков.
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"Верни Брэдлика Ире!" Россиянки набросились на Леди Гагу в Instagram
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КультураИрина ШейкБрэдли КуперLady Gaga (Стефани Джерманотта)Нью-Йорк (город)Россия
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