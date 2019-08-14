В Богучанском районе Красноярского края ликвидировали все лесные пожары

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Леса в Богучанском районе на севере Красноярского края больше не горят, сообщила пресс-служба МЧС России.

"По оперативным данным, все пожары в Богучанском районе ликвидированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что борьба с огнём велась непрерывно, авиация работала весь световой день. Ежесуточно на ликвидацию пожаров в тайге привлекалась группировка до тысячи человек. В МЧС добавили, что в случае изменения ситуации силы и средства будут готовы вернуться к тушению лесных пожаров.

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей пока останутся в районе, они продолжат работу по профилактике предупреждения пожаров, а также будут оказывать адресную помощь населению.

По данным Рослесхоза, на сегодняшний день в регионах России тушат 173 пожара на площади 256,8 тысячи гектаров, в частности, в Якутии 1,3 тысячи гектаров, Бурятии – 2,1 тысячи гектаров, Красноярском крае – 132,6 тысячи гектаров, в Иркутской области – 112,5 тысячи гектаров.