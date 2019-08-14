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РИА Новости

В Богучанском районе Красноярского края ликвидировали все лесные пожары

16:34 14.08.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Леса в Богучанском районе на севере Красноярского края больше не горят, сообщила пресс-служба МЧС России.
"По оперативным данным, все пожары в Богучанском районе ликвидированы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что борьба с огнём велась непрерывно, авиация работала весь световой день. Ежесуточно на ликвидацию пожаров в тайге привлекалась группировка до тысячи человек. В МЧС добавили, что в случае изменения ситуации силы и средства будут готовы вернуться к тушению лесных пожаров.
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей пока останутся в районе, они продолжат работу по профилактике предупреждения пожаров, а также будут оказывать адресную помощь населению.
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По данным Рослесхоза, на сегодняшний день в регионах России тушат 173 пожара на площади 256,8 тысячи гектаров, в частности, в Якутии 1,3 тысячи гектаров, Бурятии – 2,1 тысячи гектаров, Красноярском крае – 132,6 тысячи гектаров, в Иркутской области – 112,5 тысячи гектаров.
К тушению лесных пожаров привлечены более 3,5 тысячи человек, 389 единиц техники, 25 воздушных судов. Авиамониторинг пожароопасной ситуации ведут 40 воздушных судов. Около 600 сотрудников региональных сил лесной охраны и федерального агентства "Авиалесоохрана" находятся в передислокации на участки лесных пожаров, где продолжается горение.
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