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РИА Новости

Иностранные пассажиры в Гонконге поделились мнением о протестах в аэропорту

16:33 14.08.2019 (обновлено: 18:06 14.08.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянПассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
© РИА Новости / Жанна Манукян
ГОНКОНГ, 14 авг - РИА Новости. Иностранные туристы, вылетающие из Гонконга, рассказали РИА Новости, что с пониманием относятся к демонстрантам, но считают, что аэропорт - не самое подходящее место для протестов.
Кэролайн из Южной Африки, которая занимается бизнесом в Гонконге, пришлось ждать своего вылета два дня. "Да, мы немного разозлились, наш рейс должен был быть в понедельник, но мы старались держаться подальше от этого всего", - сказала она в беседе с РИА Новости.
По мнению женщины, несмотря на негативное влияние протестов на международный имидж Гонконга, это по-прежнему хорошее место для бизнеса. "Конечно, это сказалось на имидже Гонконга, но это хорошее место для бизнеса. Конечно, я ещё вернусь сюда. Я думаю, что Гонконг восстановится от этого", - полагает она.
Туристка из Лондона Натали рассказала, что ей повезло, и статус ее рейса пока не изменён, но она приехала в аэропорт задолго до вылета на всякий случай. "Если честно, все эти дни мы нервничали, каждый день проверяли, не отменили ли наш рейс, но пока все нормально", - сказала она. По словам туристки, в городе влияние протестов не чувствовалось. "В городе все было прекрасно. Нам пытались объяснить, на что направлены демонстрации", - добавила она.
Девушка отметила, что с пониманием относится к требованиям демонстрантов, но считает, что аэропорт - не самое подходящее для этого место. "Да, вчерашнее насилие не очень хорошо выглядело. Мне кажется, что должны быть какие-то границы, за которые не нужно выходить", - сказала она. Жительница Лондона добавила, что готова вернуться в Гонконг, если будет такая возможность.
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Вылетающая в Мюнхен Татьяна, которая находилась в Гонконге во время протестов, также говорит, что не считает аэропорт подходящим местом для выражения своего несогласия. "Я стараюсь понять конфликт между правительством и протестующими. Это сложно, но если у вас есть какие-то требования, то лучше пойти к правительственным зданиям. У них проблемы с правительством, а не с аэропортом. Это мое мнение", - отметила туристка.
Международный аэропорт Гонконга в среду постепенно восстанавливает работу после коллапса, который спровоцировали демонстранты, оккупировавшие в течение двух дней залы вылетов и прилетов. Администрация аэропорта была вынуждена отменить сотни рейсов. Во вторник ночью между полицией и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.
В среду утром администрация аэропорта получила судебное постановление, запрещающее проводить протесты и демонстрации на территории аэропорта за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов. В настоящее время в аэропорту по-прежнему остаются несколько десятков протестующих.
Международный аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных международных транспортных хабов в мире. В среднем в день он обслуживает около 800 рейсов, поэтому нарушение его работы сказалось на десятках тысячах туристов.
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