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РИА Новости
Туризм

Опрос: половина российских туристов готовы простить задержку рейса за бонус

16:42 14.08.2019
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© Depositphotos / AlexBrylovПассажир ожидает в аэропорту
Пассажир ожидает в аэропорту
© Depositphotos / AlexBrylov
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Примерно половина российских пассажиров готовы простить долгое ожидание рейса в аэропорту, если авиакомпания в качестве компенсации предложит им какой-нибудь бонус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Туту.ру.
Сервис провел опрос и узнал у туристов, как они переживают длительную задержку самолета. В исследовании приняли участие более четырех тысяч российских путешественников. Они рассказали о том, что будут делать, если по вине авиакомпании вылет самолета был задержан на три часа и более.
"Каждый второй путешественник (56%) выразил готовность забыть про долгое ожидание, если авиакомпания со своей стороны приготовит какой-то бонус", - отметил собеседник.
Таким образом, исследование показало, что большинство пассажиров идти в суд и наказывать авиакомпанию не намерены.
"Около 15% респондентов ответили, что "поворчат и простят" перевозчика, 13% опрошенных сообщили, что постараются добиться денежной компенсации от авиакомпании, а при необходимости пойдут в суд, - сообщили в пресс-службе результаты. - Примерно 9% признались, что относятся к таким неприятностям философски. Еще 7% рассказали, что пишут негативные отзывы про авиакомпанию и друзьям советуют не летать с ней".
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