Опрос: половина российских туристов готовы простить задержку рейса за бонус

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Примерно половина российских пассажиров готовы простить долгое ожидание рейса в аэропорту, если авиакомпания в качестве компенсации предложит им какой-нибудь бонус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Туту.ру.

Сервис провел опрос и узнал у туристов, как они переживают длительную задержку самолета. В исследовании приняли участие более четырех тысяч российских путешественников. Они рассказали о том, что будут делать, если по вине авиакомпании вылет самолета был задержан на три часа и более.

"Каждый второй путешественник (56%) выразил готовность забыть про долгое ожидание, если авиакомпания со своей стороны приготовит какой-то бонус", - отметил собеседник.

Таким образом, исследование показало, что большинство пассажиров идти в суд и наказывать авиакомпанию не намерены.