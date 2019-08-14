Эксперт оценил возможность эмиграции Атамбаева

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Власти Киргизии могли бы позволить экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву эмигрировать при условии прекращения им попыток вмешательства в политический процесс, однако достичь подобных договоренностей сторонам будет сложно, заявил РИА Новости директор Аналитического центра МГИМО (У) МИД России Андрей Казанцев.

Во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил, что Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот. В среду Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам - о модернизации ТЭЦ и приобретении его офиса. В основу обвинений военной прокуратуры легли выводы депутатской комиссии, озвученные в ходе рассмотрения в парламенте вопроса о лишении экс-президента неприкосновенности.

"По сути дела, новые уголовные обвинения – это способ показать, что даже если ему удастся выкарабкаться из одних обвинений, то его посадят по другим", - считает эксперт. Комментируя возможность для Атамбаева избежать тюремного заключения, он отметил, что этот вопрос лежит в политической плоскости.

"Я думаю, что, если будет принято политическое решение его отпустить, чтобы он уехал куда-нибудь в эмиграцию, то это будет сделано. Важно, что для такого решения Атамбаев должен четко дать понять, что он больше не стремится к власти. Сможет ли он и нынешнее руководство Киргизии так договориться – это большой вопрос, поскольку у Атамбаева есть репутация недоговороспособного человека", - отметил сказал Казанцев.

"В принципе, такой прецедент есть: два предыдущих президента Киргизии, в отношении которых тоже были вопросы, спокойно уехали из страны, но они ни на что не претендовали", - добавил он.

Эксперт также напомнил, что Атамбаев "беспрецедентно сильно" применял административный ресурс для давления на своих оппонентов, то есть заведение уголовных дел и так далее. "Это и делает сомнительным вопрос, отпустят ли его вообще. Поскольку ни Акаев, ни Бакиев (предыдущие президенты Киргизии – ред.) своих оппонентов так не давили, им дали спокойно уехать", - пояснил он.

По мнению Казанцева, сейчас у Атамбаева нет сильной поддержки: юг Киргизии в существенной мере контролирует клан нынешнего президента Жээнбекова, а север не поддерживает экс-президента, поскольку на предыдущих президентских выборах он поддержал представителя юга. "Особых рычагов у Атамбаева нет. После президентских выборов его оппоненты, которые сейчас находятся у власти, достаточно грамотно провели "зачистку" всех возможных рычагов влияния, которые у него еще оставались", - отметил эксперт. Он добавил, что сейчас у Атамбаева много оппонентов даже внутри его Социал-демократической партии.