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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Эксперт оценил возможность эмиграции Атамбаева

16:24 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Власти Киргизии могли бы позволить экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву эмигрировать при условии прекращения им попыток вмешательства в политический процесс, однако достичь подобных договоренностей сторонам будет сложно, заявил РИА Новости директор Аналитического центра МГИМО (У) МИД России Андрей Казанцев.
Во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил, что Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот. В среду Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам - о модернизации ТЭЦ и приобретении его офиса. В основу обвинений военной прокуратуры легли выводы депутатской комиссии, озвученные в ходе рассмотрения в парламенте вопроса о лишении экс-президента неприкосновенности.
Алмазбек Атамбаев
13 августа, 11:42Задержание Атамбаева
Эксперт рассказал, как Атамбаев может избежать пожизненного срока
"По сути дела, новые уголовные обвинения – это способ показать, что даже если ему удастся выкарабкаться из одних обвинений, то его посадят по другим", - считает эксперт. Комментируя возможность для Атамбаева избежать тюремного заключения, он отметил, что этот вопрос лежит в политической плоскости.
"Я думаю, что, если будет принято политическое решение его отпустить, чтобы он уехал куда-нибудь в эмиграцию, то это будет сделано. Важно, что для такого решения Атамбаев должен четко дать понять, что он больше не стремится к власти. Сможет ли он и нынешнее руководство Киргизии так договориться – это большой вопрос, поскольку у Атамбаева есть репутация недоговороспособного человека", - отметил сказал Казанцев.
"В принципе, такой прецедент есть: два предыдущих президента Киргизии, в отношении которых тоже были вопросы, спокойно уехали из страны, но они ни на что не претендовали", - добавил он.
Эксперт также напомнил, что Атамбаев "беспрецедентно сильно" применял административный ресурс для давления на своих оппонентов, то есть заведение уголовных дел и так далее. "Это и делает сомнительным вопрос, отпустят ли его вообще. Поскольку ни Акаев, ни Бакиев (предыдущие президенты Киргизии – ред.) своих оппонентов так не давили, им дали спокойно уехать", - пояснил он.
Алмазбек Атамбаев
13 августа, 10:26Сказано в эфире - Радио Sputnik
Каким будет наказание? Атамбаева обвинили в особо тяжких преступленияхБывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях. В эфире радио Sputnik гендиректор института ЕАЭС Владимир Лепехин поделился мнением о том, как могут развиваться события в стране.
По мнению Казанцева, сейчас у Атамбаева нет сильной поддержки: юг Киргизии в существенной мере контролирует клан нынешнего президента Жээнбекова, а север не поддерживает экс-президента, поскольку на предыдущих президентских выборах он поддержал представителя юга. "Особых рычагов у Атамбаева нет. После президентских выборов его оппоненты, которые сейчас находятся у власти, достаточно грамотно провели "зачистку" всех возможных рычагов влияния, которые у него еще оставались", - отметил эксперт. Он добавил, что сейчас у Атамбаева много оппонентов даже внутри его Социал-демократической партии.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Алмазбек Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого Атамбаев был лишен статуса экс-президента, а в отношении его соратников были возбуждены уголовные дела. Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
8 августа, 19:26РИА Новости
"Можете расстрелять". Почему друзья президентов Киргизии становятся врагами
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Задержание АтамбаеваАндрей КазанцевАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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