В Сибири число страдающих от смога населенных пунктов сократилось до 11

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число населенных пунктов в Иркутской области и Красноярском крае, где отмечается дым от лесных пожаров, сократилось с 25 до 11 за пять дней, говорится в сообщении Рослесхоза.

Ранее сообщалось, что множество населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке страдают из-за смога от лесных пожаров.

"По данным Росгидромета, количество населенных пунктов, в которых отмечается задымленность вследствие лесных пожаров, за пять дней уменьшилось на 25 поселений. На 13 августа задымленность отмечалась в двух населенных пунктах Эвенкийского района Красноярского края и девяти населенных пунктах Иркутской области. Несмотря на сокращающееся количество пожаров в результате незначительных осадков и активных работ по тушению, западные районы Республики Саха (Якутия) продолжают оставаться в зоне распространения дымовых шлейфов", - говорится в сообщении.

По данным Рослесхоза, на сегодняшний день в регионах России тушат 173 пожара на площади 256,8 тысячи гектаров, в частности, в Якутии 1,3 тысячи гектаров, Бурятии – 2,1 тысячи гектаров, Красноярском крае – 132,6 тысячи гектаров, в Иркутской области – 112,5 тысячи гектаров.