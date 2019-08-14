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РИА Новости

В Сибири число страдающих от смога населенных пунктов сократилось до 11

16:21 14.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число населенных пунктов в Иркутской области и Красноярском крае, где отмечается дым от лесных пожаров, сократилось с 25 до 11 за пять дней, говорится в сообщении Рослесхоза.
Ранее сообщалось, что множество населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке страдают из-за смога от лесных пожаров.
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"По данным Росгидромета, количество населенных пунктов, в которых отмечается задымленность вследствие лесных пожаров, за пять дней уменьшилось на 25 поселений. На 13 августа задымленность отмечалась в двух населенных пунктах Эвенкийского района Красноярского края и девяти населенных пунктах Иркутской области. Несмотря на сокращающееся количество пожаров в результате незначительных осадков и активных работ по тушению, западные районы Республики Саха (Якутия) продолжают оставаться в зоне распространения дымовых шлейфов", - говорится в сообщении.
По данным Рослесхоза, на сегодняшний день в регионах России тушат 173 пожара на площади 256,8 тысячи гектаров, в частности, в Якутии 1,3 тысячи гектаров, Бурятии – 2,1 тысячи гектаров, Красноярском крае – 132,6 тысячи гектаров, в Иркутской области – 112,5 тысячи гектаров.
К тушению лесных пожаров привлечены более 3,5 тысячи человек, 389 единиц техники, 25 воздушных судов. Авиамониторинг пожароопасной ситуации ведут 40 воздушных судов. Около 600 сотрудников региональных сил лесной охраны и федерального агентства "Авиалесоохрана" находятся в передислокации на участки лесных пожаров, где продолжается горение.
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