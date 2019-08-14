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РИА Новости

В России второй раз в году зафиксировали дефляцию

16:13 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Росстат на неделе с 6 по 12 августа зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее, с начала года рост цен составил 2,6%, сообщает ведомство.
На прошлой неделе Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в России, неделей ранее, с 23 по 29 июля, впервые с сентября 2017 года была зафиксирована недельная дефляция.
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"За период с 6 по 12 августа 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала августа он составил 99,9%, с начала года – 102,6%", - говорится в сообщении.
За предыдущую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,3%, пшено – на 0,8%, баранину, мясо курицы и мороженую рыбу – на 0,4%, на говядину, сливочное и подсолнечное масло – на 0,3%, полукопченые колбасы, сыры, рис и карамель – на 0,2%.
За этот же период цены на сахар-песок снизились на 1%, водку и шоколадные конфеты – на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, в том числе на помидоры – 9,2%, морковь – 5,6%, картофель – 5,4%, репчатый лук – 5%. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.
Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.
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