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РИА Новости

В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери

16:11 14.08.2019 (обновлено: 16:12 14.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль Следственного комитета . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Десять лет 53-летняя жительница Подмосковья считалась без вести пропавшей после того, как ее дочь и зять заявили в правоохранительные органы, что она уехала к подруге в гости в Москву и не вернулась.
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"В октябре 2018 года в ходе заседания рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения женщины. Был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в процессе установлен прямой очевидец убийства женщины – ее внучка, которая сообщила следователю о причастности родителей к убийству бабушки", - сказала Врадий.
По ее словам, местные жители 1976 и 1974 годов рождения были задержаны по подозрению в убийстве. Следствие заявляет, что в апреле 2009 года подозреваемые, находясь в своем доме в селе Михалево Воскресенского района, в ходе бытовой ссоры убили родственницу, которая приходилась подозреваемой матерью, а подозреваемому – тещей. Убийство было совершено на глазах 16-летней дочери подозреваемых, утверждают в СК. После совершения преступления тело женщины супружеская пара сожгла на придомовой территории, а затем вывезла останки на местное кладбище, рассказала Врадий.
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Спустя месяц подозреваемые заявили в полицию об исчезновении родственницы. "После задержания мужчина дал признательные показания, а также указал на место захоронения останков. Подозреваемая свою причастность к убийству отрицает", - добавила представитель главка.
Она сообщила, что проведена психолого-психиатрическая экспертиза и исследование на полиграфе внучки потерпевшей, назначено несколько молекулярно-генетических экспертиз и судебно-медицинская экспертиза. В четверг следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.
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Следственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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