Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T16:11Z
https://ria.ru/20190814/1557500424.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155683/02/1556830269_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_5da6e82f6be816a252930fb26373f28c.jpg
РИА Новости

Детский центр "Океан" принял детей из сгоревшего под Хабаровском лагеря

16:11 14.08.2019
294
© СУ СК России по Хабаровскому краюПоследствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
© СУ СК России по Хабаровскому краю
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Во всероссийском детском центре "Океан" под Владивостоком в настоящее время отдыхают 24 ребенка из сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
В конце июля Кузнецова предложила разместить в "Океане" детей, находившихся на отдыхе в "Холдоми". Руководство детского центра согласилось принять детей, упомянув, что у "Океана" есть подобный опыт размещения детей – в июле здесь отдыхали дети из затопленной Иркутской области, ранее в лагере побывали дети из пострадавшего от пожаров Забайкальского края.
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
13 августа, 06:18РИА Новости
Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили
"В настоящий момент дети получают полноценный отдых, необходимую помощь квалифицированных специалистов, а также проходят обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Смена продлится с 11 по 31 августа", - сообщается на сайте детского омбудсмена.
"Сегодня нужно сделать все, чтобы этим детям по максимуму компенсировать тот отдых, который они не получили, важно сгладить психологическую травму, нанесенную им в результате происшествия – у "Океана" для этого есть все необходимые ресурсы. В настоящее время расследование продолжается, уверена, что оно будет проведено должным образом, все виновные понесут ответственность, а из ситуации будут сделаны необходимые выводы", - подчеркнула Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.
29 июля, 11:13РИА Новости
В Хабаровском крае замминистра отстранили от работы из-за пожара в лагере
Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались. Среди них был 11-летний комсомольчанин Алексей Мартыненко. Во время эвакуации при пожаре он бросился на помощь девочкам из горящей палатки, получил тяжелые ожоги и умер в больнице. Алексей, который учился в пятом классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре, во вторник указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.
500000
Обсудить 0
Пожар в детском лагере в Хабаровском краеАнна КузнецоваОбщество
Рекомендуем
Игровая комната
В Краснодарском крае оставленную в кафе девочку забрали родственники
РИА
Новости
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
В Приамурье подготовят список требующих ремонта после паводка домов
Ребенок в больнице
Мать избитой в Ингушетии девочки хочет вернуть ее себе, заявила омбудсмен
Автомобиль Следственного комитета
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров
В Сибири число страдающих от смога населенных пунктов сократилось до 11
Президент Аргентины Маурисио Макри
Президент Аргентины призвал оппозицию сесть за стол переговоров
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Рослесхоз дал оценку ситуации с лесными пожарами в Сибири
Рубли
В России второй раз в году зафиксировали дефляцию
Тушение лесных пожаров
Рослесхоз рассказал, как распределит выделенные на тушение пожаров средства
Крокодил
На Филиппинах крокодил съел десятилетнего мальчика
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В Богучанском районе Красноярского края ликвидировали все лесные пожары
Пчела подлетает к входу в улей на пасеке
Эксперты рассказали об урожае меда в 2019 году
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа, прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска
ФАС посоветовала "Победе" развивать внутренние направления
Австралийская актриса Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру
Города России. Краснодар
На Кубани ожидается жара до 39 градусов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В полиции рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Филадельфии
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
Лента новостейМолния