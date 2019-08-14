Детский центр "Океан" принял детей из сгоревшего под Хабаровском лагеря

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Во всероссийском детском центре "Океан" под Владивостоком в настоящее время отдыхают 24 ребенка из сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщается на Во всероссийском детском центре "Океан" под Владивостоком в настоящее время отдыхают 24 ребенка из сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В конце июля Кузнецова предложила разместить в "Океане" детей, находившихся на отдыхе в "Холдоми". Руководство детского центра согласилось принять детей, упомянув, что у "Океана" есть подобный опыт размещения детей – в июле здесь отдыхали дети из затопленной Иркутской области, ранее в лагере побывали дети из пострадавшего от пожаров Забайкальского края.

"В настоящий момент дети получают полноценный отдых, необходимую помощь квалифицированных специалистов, а также проходят обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Смена продлится с 11 по 31 августа", - сообщается на сайте детского омбудсмена.

"Сегодня нужно сделать все, чтобы этим детям по максимуму компенсировать тот отдых, который они не получили, важно сгладить психологическую травму, нанесенную им в результате происшествия – у "Океана" для этого есть все необходимые ресурсы. В настоящее время расследование продолжается, уверена, что оно будет проведено должным образом, все виновные понесут ответственность, а из ситуации будут сделаны необходимые выводы", - подчеркнула Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.