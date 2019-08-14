В Приамурье подготовят список требующих ремонта после паводка домов

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области. Архивное фото

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Список домов, признанных аварийными после дождевого паводка в Приамурье, и жилья, требующего капремонта, подготовят к пятнице, сообщает правительство региона.

"Осмотр домов, пострадавших от воды, закончился. Сейчас специалисты проводят расчёты. Списки аварийного жилья и жилья, которому требуется капремонт, будут готовы к пятнице", - говорится в сообщении.

В среду министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский рассказал, что, по последним данным, в Приамурье признаны аварийными 173 дома. Всего, по его словам, подтоплению подверглись 788 жилых домов.

"В Приамурье остаются подтопленными 45 приусадебных участков (за сутки минус 75). Подтопленных жилых домов нет", - сообщает правительство Приамурья.

В регионе из зоны паводка эвакуированы 2106 человек, в том числе 717 детей, из них в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 39 человек, в том числе 18 детей, остальные находятся у родственников. Всего работают два ПВР, для тех, у кого жилье признано непригодным для проживания, организуют пункты длительного пребывания.