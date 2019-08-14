Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T16:10Z
https://ria.ru/20190814/1557500328.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155695/34/1556953494_0:9:3188:1802_1036x0_80_0_0_c5717ea044cfd23d2687857a4a44fd49.jpg
РИА Новости

В Приамурье подготовят список требующих ремонта после паводка домов

16:10 14.08.2019
132
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Список домов, признанных аварийными после дождевого паводка в Приамурье, и жилья, требующего капремонта, подготовят к пятнице, сообщает правительство региона.
"Осмотр домов, пострадавших от воды, закончился. Сейчас специалисты проводят расчёты. Списки аварийного жилья и жилья, которому требуется капремонт, будут готовы к пятнице", - говорится в сообщении.
Памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
13 августа, 04:54РИА Новости
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
В среду министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский рассказал, что, по последним данным, в Приамурье признаны аварийными 173 дома. Всего, по его словам, подтоплению подверглись 788 жилых домов.
"В Приамурье остаются подтопленными 45 приусадебных участков (за сутки минус 75). Подтопленных жилых домов нет", - сообщает правительство Приамурья.
В регионе из зоны паводка эвакуированы 2106 человек, в том числе 717 детей, из них в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 39 человек, в том числе 18 детей, остальные находятся у родственников. Всего работают два ПВР, для тех, у кого жилье признано непригодным для проживания, организуют пункты длительного пребывания.
В Приамурье 25 июля из-за паводка введен режим ЧС регионального значения.
Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области
Вчера, 08:25РИА Новости
Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
000000
Обсудить 0
Алексей ВенглинскийАмур (река)Общество
Рекомендуем
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
Детский центр "Океан" принял детей из сгоревшего под Хабаровском лагеря
РИА
Новости
Тушение лесных пожаров
В Сибири число страдающих от смога населенных пунктов сократилось до 11
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Рослесхоз дал оценку ситуации с лесными пожарами в Сибири
Рубли
В России второй раз в году зафиксировали дефляцию
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров
Рослесхоз рассказал, как распределит выделенные на тушение пожаров средства
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
Пограничники Индии и Пакистана нарушили традицию обмена сладостями
Машины скорой помощи в Сирии
На западе Сирии двое детей погибли при взрыве мины
Города России. Краснодар
На Кубани ожидается жара до 39 градусов
Эвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019
В Индии наводнения и ливни унесли жизни более 270 человек, сообщили СМИ
Молоток судьи
Суд арестовал программиста Котова за многократные нарушения на митингах
Президент Аргентины Маурисио Макри
Президент Аргентины призвал оппозицию сесть за стол переговоров
Последствия сильного дождя в Магнитогорске. 14 августа 2019
В Магнитогорске за 12 часов выпало около месячной нормы осадков
Сотрудник МЧС
В Петербурге сгорел арендованный под свадьбу автобус
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В Богучанском районе Красноярского края ликвидировали все лесные пожары
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа, прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска
ФАС посоветовала "Победе" развивать внутренние направления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
Лента новостейМолния