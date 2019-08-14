В Урюпинске проведут проверку после видео с купанием медведя на пляже

ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Комитет ветеринарии Волгоградской области организовал проверку после публикации в соцсетях видео с купающимся медведем на пляже Урюпинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором медведь на поводке плещется в реке вместе с людьми, закадровый голос сообщает, что все это происходит на пляже Урюпинска.