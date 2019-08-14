"Воспитывать меня не нужно": Бузова отказалась удалить шутку про блокадницу

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась удалять скандальную шутку про блокадницу и ответила на критику подписчиков.

Ранее артистка опубликовала в инстаграме ролик, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. Свою шутку она объяснила тем, что у нее в семье "было принято все доедать". Публикация вызвала резонанс и шквал критики со стороны подписчиков и публичных персон.

На просьбу объяснить скандальное видео певица в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" попросила "не воспитывать" ее, так как ей в детстве дали "потрясающее воспитание".

При этом Бузова извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что в ролике она шутила "только над собой".

"Дай бог каждому из тех, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну", - заявила артистка

В ответ на вопрос, не хочет ли она удалить ролик с неудачной шуткой, Бузова отметила, что "вся страна" говорит о ней уже 15 лет, что научило ее не обращать внимания на гневные комментарии.