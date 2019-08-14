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РИА Новости

"Воспитывать меня не нужно": Бузова отказалась удалить шутку про блокадницу

16:05 14.08.2019 (обновлено: 16:06 14.08.2019)
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Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась удалять скандальную шутку про блокадницу и ответила на критику подписчиков.
Ранее артистка опубликовала в инстаграме ролик, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. Свою шутку она объяснила тем, что у нее в семье "было принято все доедать". Публикация вызвала резонанс и шквал критики со стороны подписчиков и публичных персон.
На просьбу объяснить скандальное видео певица в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" попросила "не воспитывать" ее, так как ей в детстве дали "потрясающее воспитание".
При этом Бузова извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что в ролике она шутила "только над собой".
"Дай бог каждому из тех, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну", - заявила артистка
Поэт-песенник Илья Резник
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Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
В ответ на вопрос, не хочет ли она удалить ролик с неудачной шуткой, Бузова отметила, что "вся страна" говорит о ней уже 15 лет, что научило ее не обращать внимания на гневные комментарии.
При этом мать певицы Ирина ранее встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах". В свою очередь, блокадница и член совета общественного движения "Бессмертный Ленинград" Ирина Зимнева раскритиковала шутку певицы, заявив, что у нее нет принципов и понятий.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Вчера, 09:19Радио
Пригожин отреагировал на выходку Бузовой, назвавшей себя блокадницей
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Шоу-бизнесОльга БузоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Было бы правильным и справедливым объявить этой безнравственной особе полный игнор со стороны телевидения, всех тех, кто обеспечивает её доходами (рекламодатели и проч.).
14 августа, 16:12
Владимир Белогорский
6710003
А у нее есть мама? А кажется как будто такие как в ДОМ2 из инкубатора)))))
14 августа, 16:10
Руслан Мурадов
4200003
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