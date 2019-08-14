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РИА Новости

В Магнитогорске за 12 часов выпало около месячной нормы осадков

16:03 14.08.2019 (обновлено: 16:31 14.08.2019)
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© Ильдар ФахрутдиновПоследствия сильного дождя в Магнитогорске. 14 августа 2019
Последствия сильного дождя в Магнитогорске. 14 августа 2019
© Ильдар Фахрутдинов
Последствия сильного дождя в Магнитогорске. 14 августа 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Порядка 95% месячной нормы осадков выпало во вторник в Магнитогорске Челябинской области, из-за чего на некоторых улицах произошли подтопления, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"За первые 2-3 часа (непогоды) выпало 80% месячной нормы осадков, а ночью добавилось еще 15 (%). То есть за 10-12 часов выпала почти месячная норма осадков", – сказала собеседница агентства.
По данным властей, из-за обрушившегося на город вечером во вторник ливня "Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска" (ДСУ) перешло на особый режим работы, на улицы была выведена дополнительная техника. По данным директора ДСУ Магнитогорска Константина Кузьмина, к 22.00 (20.00 мск) вода полностью ушла.
"Выполненные мероприятия позволили обеспечить свободный проход дождевой воды. Стоит напомнить, что люди были оповещены о надвигающейся непогоде и могли заранее скорректировать маршруты своего движения. Если на некоторых участках дороги наблюдались заторы из-за локальных подтоплений, объездные пути были свободны", – пояснил Кузьмин, которого цитирует администрация.
Из-за сильного подтопления с почти трех десятков автомобилей смыло госномера, все они сейчас находятся в ДСУ.
По сообщениям местных жителей в социальных сетях, больше всего подтоплению подвергся перекресток улиц Советской и 50-летия Магнитки, где из-за стихии уровень воды доходил людям почти по пояс.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, информации о подтоплении зданий и пострадавших от непогоды не поступала.
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