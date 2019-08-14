В Магнитогорске за 12 часов выпало около месячной нормы осадков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Порядка 95% месячной нормы осадков выпало во вторник в Магнитогорске Челябинской области, из-за чего на некоторых улицах произошли подтопления, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"За первые 2-3 часа (непогоды) выпало 80% месячной нормы осадков, а ночью добавилось еще 15 (%). То есть за 10-12 часов выпала почти месячная норма осадков", – сказала собеседница агентства.

По данным властей, из-за обрушившегося на город вечером во вторник ливня "Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска" (ДСУ) перешло на особый режим работы, на улицы была выведена дополнительная техника. По данным директора ДСУ Магнитогорска Константина Кузьмина, к 22.00 (20.00 мск) вода полностью ушла.

"Выполненные мероприятия позволили обеспечить свободный проход дождевой воды. Стоит напомнить, что люди были оповещены о надвигающейся непогоде и могли заранее скорректировать маршруты своего движения. Если на некоторых участках дороги наблюдались заторы из-за локальных подтоплений, объездные пути были свободны", – пояснил Кузьмин, которого цитирует администрация.

Сегодня в Магнитогорске прошёл проливной ливень, который затопил центральные улицы города. Ливнёвки не справились со стихией. Впрочем, жители не унывали, и даже умудрялись делать селфи в потоке разлившихся рек.https://t.co/bMCcT3GIUc pic.twitter.com/aF4hFKIZr9 — 74.ru (@_74ru_) 13 августа 2019 г.

Из-за сильного подтопления с почти трех десятков автомобилей смыло госномера, все они сейчас находятся в ДСУ.

По сообщениям местных жителей в социальных сетях, больше всего подтоплению подвергся перекресток улиц Советской и 50-летия Магнитки, где из-за стихии уровень воды доходил людям почти по пояс.