Суд арестовал программиста Котова за многократные нарушения на митингах

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал программиста Константина Котова, которому предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.

Таким образом, она удовлетворила ходатайство следователя, который указывал, что 10 августа Котов на Старой площади в Москве в составе группы численностью около 150 человек, пренебрегая нормами общественного порядка, принял участие в несанкционированном митинге, скандировал различные лозунги, создавал помехи движению граждан.

"В настоящее время не установлены все участники несанкционированных митингов и их организаторы", - напомнил следователь. Он опасался, что на свободе Котов сможет передать им информацию, полученную от следствия.

Защита, в свою очередь, настаивала на залоге или домашнем аресте. Адвокат Мария Эйсман напомнила, что Конституционный суд (КС) в своем постановлении указал, что просто факт многократных административных нарушений не влечет за собой уголовную ответственность. "Согласно позиции КС, для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы действия лица носили общественно-опасный характер и причинили вред здоровью или имуществу граждан. А протоколы были составлены за публикации в Facebook и мирное, хоть и несанкционированное, нахождение в тех или иных местах", - сказала адвокат.

Ранее СК сообщил, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По данным следствия, Котов, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности по соответствующей статье 20.2 КоАП, 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя требования полицейских. При попытке скрыться он был задержан. До акции 10 августа он уже получил пять суток за митинг в защиту фигурантов дела "Нового величия" и штраф 20 тысяч рублей за шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова, а также получил 10 суток ареста за призыв выйти на акцию на Трубную площадь.