Рослесхоз рассказал, как распределит выделенные на тушение пожаров средства

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Иркутская область получит 765,4 миллиона рублей, Красноярский край - 733,1 миллиона рублей, а Якутия - 391 миллион рублей из почти 1,9 миллиарда рублей, которые правительство РФ выделило Федеральному агентству лесного хозяйства, сообщили в Рослесхозе.

Во вторник стало известно, что правительство РФ выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов РФ, кроме того, почти 2 миллиарда выделены Рослесхозу на предоставление субвенций на мероприятия по тушению лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

"Республике Саха (Якутия) будет предоставлено почти 391 миллиона рублей, Красноярский край получит 733,1 миллиона рублей, Иркутская область – 765,4 миллиона рублей", - сообщает Рослесхоз.

В агентстве уточнили, что средства будут направлены в лесные ведомства субъектов. "В частности, на расходы по привлечению сил парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана", привлечению дополнительных сил и средств региональных баз авиационной охраны лесов, пожарно-химических станций и лесопожарных центров, на оплату арендованных воздушных судов гражданской авиации для переброски таких сил и средств на тушение лесных пожаров", - говорится в сообщении.