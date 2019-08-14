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РИА Новости

Рослесхоз рассказал, как распределит выделенные на тушение пожаров средства

16:01 14.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Иркутская область получит 765,4 миллиона рублей, Красноярский край - 733,1 миллиона рублей, а Якутия - 391 миллион рублей из почти 1,9 миллиарда рублей, которые правительство РФ выделило Федеральному агентству лесного хозяйства, сообщили в Рослесхозе.
Во вторник стало известно, что правительство РФ выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов РФ, кроме того, почти 2 миллиарда выделены Рослесхозу на предоставление субвенций на мероприятия по тушению лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
"Республике Саха (Якутия) будет предоставлено почти 391 миллиона рублей, Красноярский край получит 733,1 миллиона рублей, Иркутская область – 765,4 миллиона рублей", - сообщает Рослесхоз.
В агентстве уточнили, что средства будут направлены в лесные ведомства субъектов. "В частности, на расходы по привлечению сил парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана", привлечению дополнительных сил и средств региональных баз авиационной охраны лесов, пожарно-химических станций и лесопожарных центров, на оплату арендованных воздушных судов гражданской авиации для переброски таких сил и средств на тушение лесных пожаров", - говорится в сообщении.
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На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации тушат 173 пожара на площади 256,8 тысячи гектар. В Якутия площадь пожаров составляет 1,3 тысячи гектар, в Бурятии – 2,1 тысячи гектар, в Красноярском крае – 132,6 тысячи гектар, в Иркутской области – 112,5 тысячи гектар.
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