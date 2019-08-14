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РИА Новости

Рослесхоз дал оценку ситуации с лесными пожарами в Сибири

15:58 14.08.2019 (обновлено: 16:01 14.08.2019)
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© Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© Александр Кряжев
Ликвидация пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась, но остается сложной, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, слова которого приводятся в сообщении Рослесхоза.
Ранее руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко отметил, что пик лесных пожаров в Сибири пройден.
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"В последние дни наметилась тенденция к уменьшению лесных пожаров. Ситуация стабилизируется, но остается достаточно сложной. Интенсивность работ по тушению лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будет сохраняться", – сказал Клинов.
В ведомстве уточнили, что площадь пожаров, которые активно тушат, сократилась на 10 тысяч гектаров, при этом было ликвидировано 53 пожара, на удаленных и труднодоступных территориях было ликвидировано 20 пожаров на площади 100,5 тысячи гектаров.
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Как пояснил руководитель Рослесхоза, суммарная площадь действующих в стране пожаров не означает, что на всей этой площади происходит активное горение леса. По методике учета пожар считается действующим, пока он не потушен на всей площади его распространения.
"Фактически горимые участки описывает такой показатель, как прирост площади, пройденной огнем за сутки", - уточнил Клинов.
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По данным Рослесхоза, на сегодняшний день в субъектах Российской Федерации проводятся работы по тушению 173 пожаров на площади 256,8 тысячи гектаров. В частности в Республике Саха (Якутия) такая площадь составляет 1,3 тысячи гектаров, Республике Бурятия – 2,1 тысячи гектаров, Красноярском крае – 132,6 тысячи гектаров, в Иркутской области – 112,5 тысячи гектаров.
На тушении лесных пожаров привлечены более 3,5 тысячи человек, 389 единиц техники, 25 воздушных судов. Авиамониторинг пожароопасной ситуации ведут 40 воздушных судов. Около 600 сотрудников региональных сил лесной охраны и федерального агентства "Авиалесоохрана" находятся в передислокации на участки лесных пожаров, где продолжается горение.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРослесхозGreenpeaceКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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