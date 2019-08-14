Власти Москвы предложили провести митинг 25 августа

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Москвы предложили провести митинг без шествия по бульварам 25 августа на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой сцены напротив дома 12, сообщил РИА Новости первый замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник.
Ранее Либертарианская партия подала заявление в мэрию Москвы на согласование шествия в начале Страстного бульвара у Пушкинской площади по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова.
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"По результатам рассмотрения поступившего в правительство Москвы уведомления о проведении 25 августа с 14.00 до 18.00 публичного шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены в районе дома 12, с количеством участников до 100 тысяч человек. До сведения организаторов, в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ "О собраниях митингах демонстрациях, шествиях, пикетированиях", доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова", - сказал Олейник.