Власти Москвы предложили провести митинг 25 августа

"По результатам рассмотрения поступившего в правительство Москвы уведомления о проведении 25 августа с 14.00 до 18.00 публичного шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены в районе дома 12, с количеством участников до 100 тысяч человек. До сведения организаторов, в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ "О собраниях митингах демонстрациях, шествиях, пикетированиях", доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова", - сказал Олейник.