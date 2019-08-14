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РИА Новости

Меркель перечислила "хорошие причины" для размещения войск США в Германии

15:52 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 14 авг – РИА Новости. Есть хорошие причины для размещения американских военных в Германии, в том числе наличие высококлассной инфраструктуры, в которую были вложены большие средства, заявила в Берлине на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя высказывания посла США о возможной передислокации части войск в Польшу.
Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкому агентству dpa, что США могут передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу из-за того, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП. В Германии в настоящее время дислоцированы 35 тысяч солдат США, а также 17 тысяч американских граждан, которые работают на военных базах США на территории страны. Там же трудоустроены 12 тысяч человек, имеющих немецкое гражданство, сообщает dpa.
Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла о том, что Берлин продолжит придерживаться реализации этих целей. В текущем году расходы на оборону в ФРГ составят 1,36% от ВВП.
"Мы приняли решение об увеличении (расходов на оборону – ред.) до 2024 года до 1,5%, это приведет к значительному улучшению состояния наших Вооруженных сил. Это, конечно, находится в наших собственных интересах. Данные обязательства были взяты нами не во время президентства (Дональда) Трампа, решения были приняты нами при президенте (США Бараке) Обаме, и им нужно следовать. Считаю, что в Германии есть хорошие места для размещения в том числе американских солдат, в них (в эти места – ред.) много инвестировано. В этой связи мы в рамках дружественных переговоров приветствуем пребывание американских солдат здесь. Есть хорошие причины для размещения (американских военных – ред.) в Германии, и одновременно мы должны приложить усилия для того, чтобы сделать бундесвер более эффективным", - сказала Меркель.
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