Меркель перечислила "хорошие причины" для размещения войск США в Германии

БЕРЛИН, 14 авг – РИА Новости. Есть хорошие причины для размещения американских военных в Германии, в том числе наличие высококлассной инфраструктуры, в которую были вложены большие средства, заявила в Берлине на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя высказывания посла США о возможной передислокации части войск в Польшу.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкому агентству dpa, что США могут передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу из-за того, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП. В Германии в настоящее время дислоцированы 35 тысяч солдат США, а также 17 тысяч американских граждан, которые работают на военных базах США на территории страны. Там же трудоустроены 12 тысяч человек, имеющих немецкое гражданство, сообщает dpa.

Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла о том, что Берлин продолжит придерживаться реализации этих целей. В текущем году расходы на оборону в ФРГ составят 1,36% от ВВП.