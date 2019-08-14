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РИА Новости

Пограничники Индии и Пакистана нарушили традицию обмена сладостями

15:51 14.08.2019 (обновлено: 16:02 14.08.2019)
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© AP Photo / Prabhjot GillПакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
© AP Photo / Prabhjot Gill
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – РИА Новости. Пакистанские и индийские пограничники не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями по случаю празднования Дня независимости Пакистана, нарушив тем самым многолетнюю традицию, пишет в среду журнал India Today.
Церемония обмена сладостями между военнослужащими Индии и Пакистана ежегодно проходит в районе пограничного населенного пункта Вагах. Военные двух стран дарят друг другу сладости во время различных религиозных и национальных праздников. Исключения в проведении этого обряда составляли лишь те периоды, когда напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном находилась на пике.
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Как информирует издание, индийские пограничники попытались передать своим пакистанским коллегам угощения по случаю важного мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения, также известный как Курбан-байрам), однако последние отказались принимать подарки. Обмен сладостями в честь празднования Дня независимости Пакистана, таким образом, также не состоялся.
На прошлой неделе, 5 августа, президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против отмены особого статуса штата. В минувшую среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной. -0-
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