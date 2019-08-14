Пограничники Индии и Пакистана нарушили традицию обмена сладостями

Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах

Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах

© AP Photo / Prabhjot Gill Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – РИА Новости. Пакистанские и индийские пограничники не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями по случаю празднования Дня независимости Пакистана, нарушив тем самым многолетнюю традицию, пишет в среду Пакистанские и индийские пограничники не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями по случаю празднования Дня независимости Пакистана, нарушив тем самым многолетнюю традицию, пишет в среду журнал India Today.

Церемония обмена сладостями между военнослужащими Индии и Пакистана ежегодно проходит в районе пограничного населенного пункта Вагах. Военные двух стран дарят друг другу сладости во время различных религиозных и национальных праздников. Исключения в проведении этого обряда составляли лишь те периоды, когда напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном находилась на пике.

Как информирует издание, индийские пограничники попытались передать своим пакистанским коллегам угощения по случаю важного мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения, также известный как Курбан-байрам), однако последние отказались принимать подарки. Обмен сладостями в честь празднования Дня независимости Пакистана, таким образом, также не состоялся.

На прошлой неделе, 5 августа, президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.