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РИА Новости

ФАС посоветовала "Победе" развивать внутренние направления

15:46 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа", прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа, прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" должна развивать внутренние направления или выходить из группы "Аэрофлот", заявил РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Александр Редько.
"Присутствие авиакомпании "Победа" на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов группы "Аэрофлот". Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного - два шага назад. Оставаясь в группе "Аэрофлот", "Победа" должна развиваться внутри страны, либо выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней", - сказал он.
В пресс-службе ФАС РИА Новости также подтвердили, что глава ведомства Игорь Артемьев направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху и вице-премьеру Максиму Акимову, который курирует транспортную отрасль, письмо с предложением приватизировать "Победу".
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ФАСЕвгений ДитрихПобеда (авиакомпания)АэрофлотИгорь АртемьевЭкономика
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