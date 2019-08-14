ФАС посоветовала "Победе" развивать внутренние направления

"Присутствие авиакомпании "Победа" на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов группы "Аэрофлот". Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного - два шага назад. Оставаясь в группе "Аэрофлот", "Победа" должна развиваться внутри страны, либо выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней", - сказал он.