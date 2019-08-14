В Совфеде оценили вероятность размещения американских вооружений в Азии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. США вряд ли в ближайшем будущем разместят новое вооружение в Азии, опасаясь ответного укрепления взаимодействия РФ и Китая в военной сфере, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее СМИ сообщили, что США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии.

"Понятно, что США хотели бы нарастить свое военное присутствие практически в любой части мира, и Азия здесь не исключение. Для этого они и выходили из ДРСМД", - сказал Клинцевич РИА Новости в среду.

Но в данном случае не все так просто, полагает сенатор. "Конечно, дело не в "суверенном решении" союзников США в этом регионе – последнее слово в любом случае останется не за ними. Проблема кроется в другом. Американцы не могут не считаться с ответом Китая, который неминуемо последует на размещение их ракет в Азии", - сказал парламентарий.