Тюменские власти окажут поддержку для развития Антипинского НПЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Правительство Тюменской области окажет поддержку Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), заявил губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции

Как отметил глава региона, сейчас необходимо, чтобы завод работал, а его оборудование не выходило из строя. По его словам, эта проблема решена путем поставки на завод нефти на условиях аутсорсинга дочерней структурой компании SOCAR. По планам компании, НПЗ ежемесячно должен перерабатывать порядка 500 тысяч тонн, уточнил Моор.

"У этого проекта есть инвестиционный потенциал, поскольку и предыдущие собственники, и текущие говорят о том, что есть целесообразность дополнительных инвестиций в этот проект для того, чтобы расширить продуктовую линейку. Поэтому мы будем заинтересованы и все, что требуется, и все, что в рамках закона со стороны субъекта, мы необходимую поддержку окажем для того, чтобы, во-первых, сохранить предприятие, а во-вторых, создать условия для его последующего развития", – сказал губернатор.

Он отметил, что процесс "расшивки" долгов будет долгим. Глава региона выразил уверенность, что решение, которое устроит и кредиторов, и регион, и отрасль в целом, будет найдено.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ.

Закупки нефти Антипинским НПЗ периодически приостанавливались с января 2018 года. Тогда "Новый поток" отрицал наличие финансовых проблем, однако уже в сентябре 2018 года Сбербанк стал владельцем "золотой" акции завода. Банк неоднократно выделял допфинансирование для поддержки работы НПЗ и в итоге стал его основным владельцем. В начале июня текущего года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что предприятие должно пройти процедуру банкротства, однако его работа будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Антипинский НПЗ возобновил производство 18 июля - по давальческой схеме, то есть перерабатывая "чужую" нефть. Оператором проекта и давальцем выступает "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются Сбербанк и группа отраслевых инвесторов. Эта компания приобрела 80% акций НПЗ у банка в июне. Азербайджанская нефтяная госкомпания ГНКАР (SOCAR) сообщала, что рассматривает вступление в проект в качестве акционера.