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РИА Новости
Культура

По "Празднику, который всегда с тобой" снимут сериал с внучкой Хемингуэя

17:42 14.08.2019
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© РИА НовостиАмериканский писатель Хемингуэй
Американский писатель Хемингуэй
© РИА Новости
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. По роману "Праздник, который всегда с тобой" Эрнеста Хемингуэя снимут сериал на австралийской студии Village Roadshow, сообщает Hollywood Reporter.
Одним из продюсеров проекта выступит внучка писателя, актриса Мариэль Хемингуэй.
Дата выхода шоу пока не известна, и сценарист не выбран.
В сериале покажут молодого Хемингуэя – бедного, но амбициозного журналиста и писателя в Париже 20-х годов, где он жил со своей первой женой Хэдли Ричардсон и встречался с Джоном Дос Пассосом, Скоттом Фицджеральдом, Джеймсом Джойсом и Гертрудой Стайн.
"Праздник, который всегда с тобой" - моя любимая книга с 11 лет, когда отец повез меня в Париж, - рассказала Мариэль Хемингуэй. – Мы читали ее вместе, он показывал мне, где мой дед ел, писал и мечтал о том, как станет знаменитым автором. В фильме я хочу показать историю его становления, которая уже многие десятилетия увлекает читателей и начинающих писателей".
Книга была опубликована через три года после смерти Хемингуэя. В ее основу легли дневниковые записи, которые он вел в Париже.
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