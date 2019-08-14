По "Празднику, который всегда с тобой" снимут сериал с внучкой Хемингуэя

В сериале покажут молодого Хемингуэя – бедного, но амбициозного журналиста и писателя в Париже 20-х годов, где он жил со своей первой женой Хэдли Ричардсон и встречался с Джоном Дос Пассосом, Скоттом Фицджеральдом, Джеймсом Джойсом и Гертрудой Стайн.

"Праздник, который всегда с тобой" - моя любимая книга с 11 лет, когда отец повез меня в Париж, - рассказала Мариэль Хемингуэй. – Мы читали ее вместе, он показывал мне, где мой дед ел, писал и мечтал о том, как станет знаменитым автором. В фильме я хочу показать историю его становления, которая уже многие десятилетия увлекает читателей и начинающих писателей".