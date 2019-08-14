На западе Сирии двое детей погибли при взрыве мины

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два ребенка погибли, еще три человека пострадали в результате взрыва мины в провинции Хомс на западе Сирии, передает сирийское гостелевидение со ссылкой на собственного корреспондента.
"Два ребенка погибли, еще три человека получили ранения в результате взрыва мины, оставленной террористическими группировками в районе Хуш Хаджо на севере провинции Хомс", - передает телеканал Syria TV.
По данным телеканала, пострадавшие были доставлены в больницу Карам Эль-Луз в Хомсе. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.
Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.