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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Защита экс-президента Киргизии обжалует арест Атамбаева

15:37 14.08.2019 (обновлено: 15:47 14.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Адвокат экс-президента Киргизии Сергей Слесарев сообщил в среду РИА Новости, что обжалует меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву, заседание Бишкекского городского суда по его жалобе состоится 16 августа.
"Я подал жалобу на изменение меры пресечения Алмазбеку Шаршеновичу на не связанную с заключением под стражу", - сказал Слесарев.
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером 8 августа. В ту же ночь судья Первомайского районного суда принял решение о заключении бывшего лидера государства под стражу в СИЗО ГКНБ.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 136 человек. Один боец спецназа погиб.
Алмазбек Атамбаев
13 августа, 11:14Задержание Атамбаева
Атамбаеву грозит пожизненный срок, заявил правозащитник
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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