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РИА Новости

Меркель назвала условие расширения сотрудничества с Россией

15:36 14.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 14 авг – РИА Новости. Без реализации минских соглашений возможности для сотрудничества с Россией будут "не такие, какими бы мы хотели их видеть", заявила в Берлине на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы говорили (с президентом Литвы, который находится с визитом в ФРГ – ред.) об Украине и считаем, что минские соглашения должны быть по возможности реализованы. Мы говорили об отношениях с Россией, и необходимость реализации минских соглашений связана с тем, что возможности кооперации (с Россией – ред.) до тех пор не такие, какими бы мы хотели их видеть", - заявила Меркель.
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Ангела МеркельГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вы читали внимательно эти самые "Минские соглашения"? Там вообще ничего не сказано что Россия что-то должна сделать и выполнять что-то. Там всего лишь сказано, что Россия, наравне как и Германия с Францией, всего лишь присутствующие стороны при соглашении между Украиной и республиками Донбасса. То есть, Россия вообще ничего не должна что-то делать и выполнять, как и Германия с Францией! Так-то пусть Меркель катится со своими советами и условиями! Или пусть сама выполняет условия соглашений для Украины.
14 августа, 15:57
Евгений ЛА
1200000
Надо же. Все кому не лень выкатывают России условия. СМи с удовольствием их тиражируют. И только Россия ни каких условий ни кому не выставляет. Может пора того, тоже начать? Нуачо.
14 августа, 15:43
CCicicipi
810100
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