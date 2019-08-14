Меркель назвала условие расширения сотрудничества с Россией

"Мы говорили (с президентом Литвы, который находится с визитом в ФРГ – ред.) об Украине и считаем, что минские соглашения должны быть по возможности реализованы. Мы говорили об отношениях с Россией, и необходимость реализации минских соглашений связана с тем, что возможности кооперации (с Россией – ред.) до тех пор не такие, какими бы мы хотели их видеть", - заявила Меркель.