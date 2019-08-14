В Краснодарском крае оставленную в кафе девочку забрали родственники

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Оставленного в кафе Белореченска ребенка забрала бабушка, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

В понедельник, 12 июля, от сотрудников одного из кафе Белореченска поступило сообщение о том, что в игровой комнате заведения длительное время находится одна малолетняя девочка без присмотра родственников. По сообщению пресс-службы СУСК по Краснодарскому краю, жительница Адыгеи оставила малолетнюю дочь в одном из кафе Белореченска. В записке, найденной в кармане надетой на ребенка кофточки, она попросила найти девочке новых родителей.

"Ребенка забрала бабушка по маминой линии. Установлены личности семьи. Это жители Республики Адыгея. Они забрали ребенка. Мама попала в сложную жизненную ситуацию, оказалась в очень серьезном материальном затруднении. Отец не является гражданином РФ. Поскольку ребенок уже находится по месту проживания семьи в Адыгее, нами направлена информация главе республики и уполномоченному для того, чтобы были более глубоко определены причины. Считаю, что кроме привлечения мамы к ответственности необходимо оказание помощи этой семье", - сказала РИА Новости Ковалева.