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РИА Новости

В Краснодарском крае оставленную в кафе девочку забрали родственники

15:36 14.08.2019
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© www.vector-in.comИгровая комната
Игровая комната
© www.vector-in.com
Игровая комната. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Оставленного в кафе Белореченска ребенка забрала бабушка, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.
В понедельник, 12 июля, от сотрудников одного из кафе Белореченска поступило сообщение о том, что в игровой комнате заведения длительное время находится одна малолетняя девочка без присмотра родственников. По сообщению пресс-службы СУСК по Краснодарскому краю, жительница Адыгеи оставила малолетнюю дочь в одном из кафе Белореченска. В записке, найденной в кармане надетой на ребенка кофточки, она попросила найти девочке новых родителей.
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"Ребенка забрала бабушка по маминой линии. Установлены личности семьи. Это жители Республики Адыгея. Они забрали ребенка. Мама попала в сложную жизненную ситуацию, оказалась в очень серьезном материальном затруднении. Отец не является гражданином РФ. Поскольку ребенок уже находится по месту проживания семьи в Адыгее, нами направлена информация главе республики и уполномоченному для того, чтобы были более глубоко определены причины. Считаю, что кроме привлечения мамы к ответственности необходимо оказание помощи этой семье", - сказала РИА Новости Ковалева.
Как пояснила агентству детский омбудсмен, отец ребенка является выходцем из Республики Чад. В данный момент мужчина прекратил участие в содержании малыша и не проживает с семьей.
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Детские вопросыТатьяна КовалеваКраснодарский крайПроисшествия
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