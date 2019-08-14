В ЛНР обвинили ВСУ в размещении ЗРК у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "ОСА" украинских силовиков во дворе жилого дома у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
"Нашей разведкой отмечено прибытие 10 самоходных гаубиц "Гвоздика" в район населенного пункта Рубежное и размещение зенитно-ракетного комплекса "ОСА" на территории жилого домовладения в населенном пункте Попасная", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что также украинские силовики разместили боевые машины пехоты в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Муратово, Станица Луганская, Орехово-Донецкое, Крымское и Счастье.
"Противник, продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции", - уточнил Филипоненко.