В ЛНР обвинили ВСУ в размещении ЗРК у линии соприкосновения

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "ОСА" украинских силовиков во дворе жилого дома у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Нашей разведкой отмечено прибытие 10 самоходных гаубиц "Гвоздика" в район населенного пункта Рубежное и размещение зенитно-ракетного комплекса "ОСА" на территории жилого домовладения в населенном пункте Попасная", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что также украинские силовики разместили боевые машины пехоты в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Муратово, Станица Луганская, Орехово-Донецкое, Крымское и Счастье.