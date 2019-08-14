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РИА Новости

ВСУ мешают наблюдателям ОБСЕ фиксировать нарушения, заявили в ДНР

15:31 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНачальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские силовики мешают наблюдателям миссии ОБСЕ фиксировать нарушения минских договоренностей на линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Нами продолжает фиксироваться работа станций помех из состава 305-го и 20-го батальонов РЭБ (вооруженных сил Украины - ред.) на всей линии соприкосновения... По нашим данным, по соглашению между высшим командованием ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и холдингом "Укрспецтехника", военные отчитываются о ходе эксплуатации комплекса "Анклав" в полевых условиях в зоне оккупации. В качестве целей для испытания комплекса используются БПЛА СММ ОБСЕ (беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.)", - сказал Безсонов.
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Он отметил, что в последнее время активная работа станций радиоэлектронной борьбы фиксируется в населенных пунктах Авдеевка, Степановка, Новопокровск и Иванополье вблизи линии соприкосновения.
"Более того, в ближайшее время на вооружение 35-й и 36-й бригад морской пехоты (вооруженных сил Украины - ред.) поступят комплексы РЭБ "Буковель-AD". Таким образом, украинская сторона полностью заблокирует работу БПЛА СММ ОБСЕ над подконтрольной ей территорией на Мариупольском направлении, что позволит оккупантам продолжить безнаказанно сосредотачивать свои подразделения и запрещенные минскими соглашениями вооружение и технику", - сказал Безсонов.
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