ВСУ мешают наблюдателям ОБСЕ фиксировать нарушения, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские силовики мешают наблюдателям миссии ОБСЕ фиксировать нарушения минских договоренностей на линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Нами продолжает фиксироваться работа станций помех из состава 305-го и 20-го батальонов РЭБ (вооруженных сил Украины - ред.) на всей линии соприкосновения... По нашим данным, по соглашению между высшим командованием ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и холдингом "Укрспецтехника", военные отчитываются о ходе эксплуатации комплекса "Анклав" в полевых условиях в зоне оккупации. В качестве целей для испытания комплекса используются БПЛА СММ ОБСЕ (беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.)", - сказал Безсонов.

Он отметил, что в последнее время активная работа станций радиоэлектронной борьбы фиксируется в населенных пунктах Авдеевка, Степановка, Новопокровск и Иванополье вблизи линии соприкосновения.