Слуцкий прокомментировал заявление Хантсмана о судьбе СНВ-3

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова американского посла Джона Хантсмана о судьбе СНВ-3 и о том, что США и РФ как ядерные страны должны продолжать диалог, заявил, что Москва уже высказалась за продление этого договора, дело за Вашингтоном.

Ранее Хантсман заявил, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы мира должны продолжать диалог, в том числе о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который может быть как продлен, так и заменен принципиально новым соглашением.