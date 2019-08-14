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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал заявление Хантсмана о судьбе СНВ-3

15:30 14.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова американского посла Джона Хантсмана о судьбе СНВ-3 и о том, что США и РФ как ядерные страны должны продолжать диалог, заявил, что Москва уже высказалась за продление этого договора, дело за Вашингтоном.
Ранее Хантсман заявил, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы мира должны продолжать диалог, в том числе о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который может быть как продлен, так и заменен принципиально новым соглашением.
"Хантсман заявил о недопустимости прекращения диалога по стратегической стабильности двух крупнейших ядерных держав - России и США. Полностью с вами согласен, господин посол. Только мяч здесь на стороне Вашингтона. Москва уже выступила за продление СНВ-3. Слово за США", - написал Слуцкий в Twitter.
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Леонид СлуцкийДжон ХантсманДоговор СНВ-3Госдума РФСШАВ мире
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