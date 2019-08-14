Вмешательство ОБСЕ снизило число обстрелов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Вмешательство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ снизило интенсивность обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков, заявил журналистам во вторник руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее в Народной милиции заявляли, что украинские силовики во вторник вели обстрелы территории ДНР с использованием танков и минометов.
"Вчерашний день наглядно показал, на что способно общественное мнение и влияние международного сообщества в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. С начала прошлых суток враг приступил к планомерному провоцированию нас на ответный огонь. Причем, если в первой половине дня провокационные обстрелы велись из стрелкового оружия, то в дальнейшем украинские оккупанты перешли к использованию более мощного вооружения - гранатометов, минометов и танков", - заявил Безсонов.
Он пояснил, что обращения со стороны ДНР в адрес наблюдателей с просьбой вмешаться и прекратить таким образом обстрелы поступали практически сразу после их начала. "Только к обеду наши обращения нашли отражение – обстрелы не прекратились, но существенно снизилась их интенсивность и мощность применяемого вооружения. Факт вмешательства международного сообщества в лице миссии ОБСЕ очевиден. Мы надеемся, что такое отношение международных наблюдателей к конфликту на Донбассе будет и впредь", - добавил Безсонов.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru