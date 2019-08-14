Вмешательство ОБСЕ снизило число обстрелов, заявили в ДНР

"Вчерашний день наглядно показал, на что способно общественное мнение и влияние международного сообщества в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. С начала прошлых суток враг приступил к планомерному провоцированию нас на ответный огонь. Причем, если в первой половине дня провокационные обстрелы велись из стрелкового оружия, то в дальнейшем украинские оккупанты перешли к использованию более мощного вооружения - гранатометов, минометов и танков", - заявил Безсонов.

Он пояснил, что обращения со стороны ДНР в адрес наблюдателей с просьбой вмешаться и прекратить таким образом обстрелы поступали практически сразу после их начала. "Только к обеду наши обращения нашли отражение – обстрелы не прекратились, но существенно снизилась их интенсивность и мощность применяемого вооружения. Факт вмешательства международного сообщества в лице миссии ОБСЕ очевиден. Мы надеемся, что такое отношение международных наблюдателей к конфликту на Донбассе будет и впредь", - добавил Безсонов.