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РИА Новости

Вмешательство ОБСЕ снизило число обстрелов, заявили в ДНР

15:27 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Вмешательство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ снизило интенсивность обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков, заявил журналистам во вторник руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее в Народной милиции заявляли, что украинские силовики во вторник вели обстрелы территории ДНР с использованием танков и минометов.
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"Вчерашний день наглядно показал, на что способно общественное мнение и влияние международного сообщества в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. С начала прошлых суток враг приступил к планомерному провоцированию нас на ответный огонь. Причем, если в первой половине дня провокационные обстрелы велись из стрелкового оружия, то в дальнейшем украинские оккупанты перешли к использованию более мощного вооружения - гранатометов, минометов и танков", - заявил Безсонов.
Он пояснил, что обращения со стороны ДНР в адрес наблюдателей с просьбой вмешаться и прекратить таким образом обстрелы поступали практически сразу после их начала. "Только к обеду наши обращения нашли отражение – обстрелы не прекратились, но существенно снизилась их интенсивность и мощность применяемого вооружения. Факт вмешательства международного сообщества в лице миссии ОБСЕ очевиден. Мы надеемся, что такое отношение международных наблюдателей к конфликту на Донбассе будет и впредь", - добавил Безсонов.
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