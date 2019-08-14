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РИА Новости

На Филиппинах крокодил съел десятилетнего мальчика

15:27 14.08.2019 (обновлено: 17:16 14.08.2019)
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CC0 / RainerPrang / Крокодил
Крокодил
CC0 / RainerPrang /
Крокодил. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десятилетний мальчик стал жертвой крокодила в муниципалитете Балабак филиппинской провинции Палаван, пишет местная газета Tempo со ссылкой на полицию.
"Погибший ехал на маленькой лодке в магазин со своими двумя братьями или сестрами. На их пути домой жертву схватил и утащил крокодил", - заявил глава полиции региона Мимаропа Томас Аполинарио.
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По его словам, инцидент произошел ночью в воскресенье.
По данным газеты, сопровождающие мальчика не пострадали. Отец и соседи погибшего немедленно начали искать ребенка в реке, но на тот момент поиски были безрезультатны.
Представитель полиции региона Мимаропа Сократ Фалтадо заявил, что останки ребенка были найдены в среду утром.
"Отец жертвы, Робинсио Сурапинг (Robinsio Suraping) достал останки, и после их омывания они были захоронены", - сообщил Фалтадо.
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