На Филиппинах крокодил съел десятилетнего мальчика

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десятилетний мальчик стал жертвой крокодила в муниципалитете Балабак филиппинской провинции Палаван, пишет местная газета Десятилетний мальчик стал жертвой крокодила в муниципалитете Балабак филиппинской провинции Палаван, пишет местная газета Tempo со ссылкой на полицию.

"Погибший ехал на маленькой лодке в магазин со своими двумя братьями или сестрами. На их пути домой жертву схватил и утащил крокодил", - заявил глава полиции региона Мимаропа Томас Аполинарио.

По его словам, инцидент произошел ночью в воскресенье.

По данным газеты, сопровождающие мальчика не пострадали. Отец и соседи погибшего немедленно начали искать ребенка в реке, но на тот момент поиски были безрезультатны.

Представитель полиции региона Мимаропа Сократ Фалтадо заявил, что останки ребенка были найдены в среду утром.