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РИА Новости

В Чаде в результате взрыва погибли шесть человек

15:24 14.08.2019
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© AP Photo / Jerome DelayСтолица Чада Нджамена
Столица Чада Нджамена
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на западе Чада, сообщает местное издание Al Wihda.
Взрыв прогремел в ночь на среду в населенном пункте Каига-Кинджириа (регион Лак) в районе озера Чад рядом с границами Нигерии и Нигера.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники передает, что смертница из радикальной исламистской группировки "Боко Харам" подорвала себя во дворе дома одного из местных чиновников.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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