В Чаде в результате взрыва погибли шесть человек

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на западе Чада, сообщает местное издание Al Wihda.

Взрыв прогремел в ночь на среду в населенном пункте Каига-Кинджириа (регион Лак) в районе озера Чад рядом с границами Нигерии и Нигера.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.