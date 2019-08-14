"Спектр-РГ" обнаружил необычную активность черной дыры в центре галактики

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" провела наблюдение за сверхмассивной черной дырой Стрелец А в центре Млечного пути, находящейся на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, и увидела ее необычную активность, рассказал РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.

"Это сверхмассивная черная дыра. У нее достаточно низкая рентгеновская светимость, что всегда вызывало интерес, почему такая малая светимость. Периодически бывает, что она проявляет вспышечную активность, когда поток поднимается на два порядка. Всегда это привлекает интерес астрофизиков и астрономов. Два дня назад обсерватория Swift проводила наблюдения и выпустила циркуляр, что зафиксирована активность. Мы, используя нашу обсерваторию, тоже решили навестись на эту область и подтвердили активность. Она продолжается не один-два часа, как обычно наблюдалось, а продолжается уже длительное время", - сказал он.

Со вчерашнего дня, по его словам, многие обсерватории космического базирования наведены на этот объект.

"Все ринулись туда смотреть", - сказал Павлинский.

"Спектр-РГ" - первый отечественный аппарат, которому предстоит работать в 1,5 миллиона километров от нашей планеты. В настоящее время телескоп улетел от Земли на расстояние более миллиона километров. Он прибудет в рабочую точку примерно 20 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября. За четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

"Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - российско-германский проект по созданию орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик.