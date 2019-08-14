В WhatsApp на Android появилась новая функция

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца. Об этом сообщает портал WABetaInfo, который отслеживает историю развития мессенджера.
Нововведение появилось в бета-версии 2.19.221 для Android.
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Чтобы включить вход по отпечатку пальца, необходимо найти в настройках раздел "Учетная запись" — "Конфиденциальность". При этом можно выбрать, когда использовать функцию: при каждом открытии приложения или в случае неактивности.
Несколько месяцев назад эта функция стала доступна пользователям платформы iOS.
Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют некоторые новые функции для следующей версии приложения на платформе iOS. В частности, в чатах появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений. Кроме того, появится возможность быстрого редактирования полученных или отправленных мультимедийных файлов.