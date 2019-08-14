В WhatsApp на Android появилась новая функция

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца. Об этом Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца. Об этом сообщает портал WABetaInfo, который отслеживает историю развития мессенджера.

Нововведение появилось в бета-версии 2.19.221 для Android.

Чтобы включить вход по отпечатку пальца, необходимо найти в настройках раздел "Учетная запись" — "Конфиденциальность". При этом можно выбрать, когда использовать функцию: при каждом открытии приложения или в случае неактивности.

Несколько месяцев назад эта функция стала доступна пользователям платформы iOS.