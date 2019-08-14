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РИА Новости

Московский суд заочно арестовал молдавского бизнесмена Платона

15:17 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, объявленного в международный розыск по обвинению в создании преступного сообщества и незаконном выводе миллиардов из России путем незаконных валютных операций, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Платона меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания, либо экстрадиции на территорию Российской Федерации", - сказал судья Анатолий Беляков.
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Следователь Следственного департамента МВД России Константин Абраменков сообщил в суде, что Платон обвиняется в создании международного преступного сообщества и выводе денежных средств из России по подложным основаниям. Платон родился в Молдавии, имеет гражданство РФ, зарегистрирован в Подмосковье. По словам следователя, имеет обширные коррупционные связи в РФ, знает всех участников уголовного дела.
Как следует из оглашенных в суде материалов, данное дело еще в отношении неустановленных лиц было возбуждено в 19 мая 2015 года.
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Также в материалах дела есть допрос сестры фигуранта Елены Платон, которая работала в молдавском Молдиндконбанке руководителем отдел валютных операций. Она пояснила следствию о "молдавских схемах по вывода денежных средств из РФ на сумму более 33 миллиардов долларов США".
Кроме того, в "арестных" материалах есть и допрос Петра Чувилина, который рассказал о своем знакомстве с Платоном, Владимиром Плахотнюком и своей деятельности на должности помощника руководителя Юниверсалбанка, а также о "ставших ему известных от Платона схемах по выводу денежных средств из РФ через молдавские банки, подконтрольные Платону". Чувилин также является свидетелем в деле о взятках полковнику МВД Дмитрию Захарченко.
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Одним из обвиняемых по делу о преступном сообществе, выводящем миллиарды из России через Республику Молдову, является российский банкир Олег Кузьмин, владевший ранее банком "Европейский экспресс". Кузьмин, следует из оглашённых в суде материалов, был допрошен 25 июня и частично признал вину: подложностью валютных операций признал, а участие в преступном сообществе — нет.
Чувилин ранее был осуждён за мошенничество: он обещал банкиру Кузьмину решить вопрос с отзывом лицензии у банка "Европейский экспресс".
В деле о "молдавских схемах" также фигурирует бывший банкир Сергей Магин, недавно освободившийся из колонии, где отбывал наказание за незаконную банковскую деятельность.
Защиту Вячеслава Платона в Тверском суде в среду представлял адвокат по назначению.
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Платону вменяется часть 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и часть 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В начале августа Тверской суд по ходатайству МВД заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества, фигурантом которого также является Платон, и наркоторговле.
Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы уже заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России.
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Владимир ПлахотнюкМоскваМолдавия
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