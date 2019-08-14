В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Сети набирает популярность видеозапись со свадьбы дальнобойщика из города Вичуга в Ивановской области — пользователи пришли в восторг от того, что колонну молодоженов вместо традиционных лимузинов возглавили украшенные тягачи.
Свадьба состоялась 9 августа, видео набрало уже десятки тысяч просмотров.
Героиня ролика Юлия Гусарова рассказала, что идея арендовать на торжество большегрузные автомобили принадлежит жениху, который работает водителем в Москве.
"Было три тягача. Уж сколько топлива сожгли, честно, не знаю. Мы не пытались сэкономить, так как, кроме тягачей, которые катались практически пустыми, было еще три джипа и микроавтобус. Муж — дальнобойщик, это была его идея, я поддержала. Мы ехали из ЗАГСа в первой машине. Сложно только забираться в кабину, но это и без платья неудобно. Я первый раз в жизни залезала и спускалась из кабины. Только за день до свадьбы увидела, на чем придется ехать, хотя с мужем до свадьбы была знакома почти восемь лет", — сказала новобрачная РИА Новости.
По ее словам, окружающие и пользователи интернета восприняли свадьбу с восторгом.
"Но есть и злые завистники", — добавила Гусарова.
9 августа 2017, 14:05РИА НовостиЕду в Магадан: дальнобойщики — о дорогах, бандитах и угрюмых москвичах