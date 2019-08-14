В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика

"Было три тягача. Уж сколько топлива сожгли, честно, не знаю. Мы не пытались сэкономить, так как, кроме тягачей, которые катались практически пустыми, было еще три джипа и микроавтобус. Муж — дальнобойщик, это была его идея, я поддержала. Мы ехали из ЗАГСа в первой машине. Сложно только забираться в кабину, но это и без платья неудобно. Я первый раз в жизни залезала и спускалась из кабины. Только за день до свадьбы увидела, на чем придется ехать, хотя с мужем до свадьбы была знакома почти восемь лет", — сказала новобрачная РИА Новости.