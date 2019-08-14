"Эрос Рамазотти даст дополнительный концерт в Москве! Теперь итальянского певца можно увидеть не только 11 октября, но и днем ранее. 10 октября 2019 - Москва, Crocus City Hall", - сообщило агентство на странице "ВКонтакте".

Артист записал 11 студийных альбомов, большинство из которых стали "платиновыми" и "золотыми". В 1995 году Рамазотти принимал участие в серии концертов с Родом Стюартом, Элтоном Джоном и Джо Кокером. Свое мировое признание он подтвердил, спев в 1997 году дуэтом с Тиной Тернер, а в 2000 году - с Шер. Также он выступал с Рикадо Архона, Андриано Челентано, Лучано Паваротти, Рики Мартином, Андреа Бочелли, Анастейшей и другими. Рамазотти - командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".