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РИА Новости
Культура

Эрос Рамазотти даст дополнительный концерт в Москве

15:16 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПевец Эрос Рамаззотти
Певец Эрос Рамаззотти
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Итальянский певец Эрос Рамазотти выступит на сцене московского Crocus City Hall 10 и 11 октября, сообщило концертное агентство "Мельница".
"Эрос Рамазотти даст дополнительный концерт в Москве! Теперь итальянского певца можно увидеть не только 11 октября, но и днем ранее. 10 октября 2019 - Москва, Crocus City Hall", - сообщило агентство на странице "ВКонтакте".
Артист записал 11 студийных альбомов, большинство из которых стали "платиновыми" и "золотыми". В 1995 году Рамазотти принимал участие в серии концертов с Родом Стюартом, Элтоном Джоном и Джо Кокером. Свое мировое признание он подтвердил, спев в 1997 году дуэтом с Тиной Тернер, а в 2000 году - с Шер. Также он выступал с Рикадо Архона, Андриано Челентано, Лучано Паваротти, Рики Мартином, Андреа Бочелли, Анастейшей и другими. Рамазотти - командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".
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