Союз журналистов Украины сообщил о 175 случаях нападений на сотрудников СМИ

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что в 2017-2018 годах в стране было зафиксировано 175 случаев нападений на журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно расследовать нападения на сотрудников СМИ и жестко наказывать людей, которые причастным к таким действиям, поэтому создается "отдельная команда по защите журналистов". Позже заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что офис главы государства планирует создать Совет по вопросам свободы слова, в который войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

"За два последних года (2017-2018 годы – ред.) наш индекс физической безопасности достиг цифры 175 инцидентов физической агрессии относительно журналистов", - сказал Томиленко в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном в среду.

При этом, по его словам, во время "евромайдана" в 2013-2014 годах было зафиксировано почти 300 случаев нападений на журналистов.

Томиленко отметил, что лица, нападавшие на сотрудников СМИ, в основном получают формальное наказание в виде штрафов в размере одной тысячи гривен (39,7 доллара).

"Максимальная санкция, которую применили как меру пресечения, – три месяца ареста в Запорожье. Есть условные сроки. Ощутимый приговор вынесен только Юрию Крысину, организатору "титушек", которые убили Вячеслава Веремия (журналиста газеты "Вести" - ред.). И то, это благодаря общественному резонансу. Система ему постоянно помогала уходить от ответственности", - сказал Томиленко.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. В июле 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. Главной версией убийства журналиста следствие считает месть за профессиональную деятельность. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.