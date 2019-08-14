Певица прокомментировала обвинения Пласидо Доминго в домогательствах

"Доминго – замечательный артист, долгожитель на оперной сцене… Я пела с ним и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и видела своими глазами множество молодых артисток, оказывавших ему "повышенное внимание", скажем так. Это было просто смешно, когда под дверьми его гримерки дежурили певицы... А его мудрая жена Марта с благосклонной улыбкой смотрела на этот театральный цирк", - рассказала собеседница агентства.

"Но он всегда знал границы, если не видел со стороны дамы желания "углублять" отношения… Не буду называть фамилий – это известные певицы, поющие и тогда, и сегодня везде, которые просто жаждали его особого внимания! И он им помогал серьезно. Но винить только его – глупость. Этим барышням любой ценой нужна была карьера, и они проявляли все знаки повышенного внимания к г-ну Доминго. Он, со своей стороны, был всегда уважителен и корректен с теми, кто не позволял себе "пускаться во все тяжкие", - заключила Казарновская.