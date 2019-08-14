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РИА Новости
Культура

Певица прокомментировала обвинения Пласидо Доминго в домогательствах

15:01 14.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИспанский оперный певец Пласидо Доминго
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Женщинам, обвинившим испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, любой ценой нужна была карьера, глупо винить только его в сложившейся ситуации, заявила в разговоре с РИА Новости российская оперная певица Любовь Казарновская.
Ранее восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов. Опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии на фоне этого отменили выступления певца.
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Казарновская отметила, что сейчас "мода пошла на такого рода обвинения", это "новая игрушка для людей" и зачастую просто "забава для человечества, погрязшего в сплетнях, негативе и агрессивности".
"Доминго – замечательный артист, долгожитель на оперной сцене… Я пела с ним и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и видела своими глазами множество молодых артисток, оказывавших ему "повышенное внимание", скажем так. Это было просто смешно, когда под дверьми его гримерки дежурили певицы... А его мудрая жена Марта с благосклонной улыбкой смотрела на этот театральный цирк", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, артист обращал внимание на привлекательных певиц, так как любому приятно находиться на сцене с красивой и молодой партнершей.
"Но он всегда знал границы, если не видел со стороны дамы желания "углублять" отношения… Не буду называть фамилий – это известные певицы, поющие и тогда, и сегодня везде, которые просто жаждали его особого внимания! И он им помогал серьезно. Но винить только его – глупость. Этим барышням любой ценой нужна была карьера, и они проявляли все знаки повышенного внимания к г-ну Доминго. Он, со своей стороны, был всегда уважителен и корректен с теми, кто не позволял себе "пускаться во все тяжкие", - заключила Казарновская.
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КультураПласидо ДомингоЛюбовь Казарновская
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