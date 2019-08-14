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РИА Новости

Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке ПО на устройства Huawei

14:57 14.08.2019 (обновлено: 19:51 14.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон компании Huawei. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Mail.ru Group (MRG) ведет переговоры о предустановке своего программного обеспечения на устройства Huawei, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского интернет-холдинга.
"Да, можем подтвердить переговоры. Мы заинтересованы в том, чтобы наши продукты были представлены на максимальном количестве платформ, в том числе и Huawei. Mail.ru Group открыта ко всем взаимовыгодным партнерствам", - сказали в MRG. Деталей в компании не уточнили.
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В пресс-службе "Яндекса" сообщили РИА Новости, что интернет-компания сотрудничает с различными компаниями, в том числе с Huawei. "Мы сотрудничаем с большинством производителей, входящих в топ-20 на российском рынке, по предустановке "Яндекс.Браузера", приложения "Яндекс", поисковой системы и других наших сервисов. В том числе и с компанией Huawei", - сказали в пресс-службе компании.
Там отметили, что Huawei является партнером "Яндекса" с 2013 года. "У нас множество совместных проектов, помимо предустановки наших сервисов на устройства Huawei. Комментировать конкретные планы и проекты мы не готовы", - сказали в компании.
Ранее в августе президент Huawei Mobile Services Алекс Чанг (Alex Zhang) сообщил журналистам, что Huawei и "Яндекс" ведут переговоры по внедрению голосового ассистента "Алиса" в смартфоны китайской компании. По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов поиска, музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Кроме того, китайская компания обсуждает возможность использования российской операционной системы "Аврора", принадлежащей "Ростелекому", говорил замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов. Минкомсвязь рассчитывает, что пилотный проект по использованию Huawei операционной системы "Аврора" начнется до конца 2019 года.
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На прошлой неделе Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS, которая может прийти на смену операционной системе Android, использование которой в смартфонах китайской компании оказалось под угрозой. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Также Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Временные разрешения Google на предоставление обновлений ОС Android существующим клиентам китайской компании действуют до 19 августа.
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Михаил МамоновGoogleHuawei TechnologiesРостелекомМоскваРоссияСШАТехнологииЭкономика
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